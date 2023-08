Paola Muñoz y las claves de su vigencia en el ciclismo profesional: “Tienes que tener la cabeza para querer seguir sufriendo”

A sus 37 años, Paola Muñoz es de las grandes referentes del ciclismo chileno, quien se apunta a disputar la pista y ruta de la especialidad en los próximos Juegos Panamericanos Santiago 2023, instancia en la cual llega a pleno nivel, radicada fuera del país.

“Yo ya llevo tres años corriendo acá en Estados Unidos. Estuve en Goldman Sachs anteriormente y este año me contrató el equipo Miami Knights, que es un nuevo equipo donde he vivido el profesionalismo: tenemos dos bicicletas, nuestro salario, nuestra visa de trabajo. Es un salario que tú te puedes dedicar profesionalmente al ciclismo. La verdad que se te abren muchas puertas porque ya tener un contrato de trabajo pasas a ser una persona formal y a tributar dentro de Estados Unidos. Eso te hace madurar y cuando supe de la oferta no lo pensé dos veces”, apuntó en conversación con Mujeres al Deporte, valorando el largo camino que ha recorrido en la disciplina.

“Mi deporte se caracteriza por ser muy machista. Es duro, aquí no podemos llorar, aquel que se cae tiene alguna lesión, tiene que seguir trabajando. Yo he terminado competencias fracturada. Es parte de la dureza de nuestro deporte, de las reglas del juego y me tocó abrir camino al principio, donde a veces me tocaba viajar solamente a mí como seleccionada y empezamos a ganar espacio empecé a ganar eventos, donde ya se pudieron sumar a la selección equipos completos que era un tremendo logro. Hoy día somos somos pioneras, somos más las que estamos liderando el ciclismo femenino y eso también le da la posibilidad a las nuevas generaciones”, remarcó Paola Muñoz, que ahora no sólo tiene a su pareja (Gonzalo Garrido) como parte del ciclismo sino también a su hija, Javiera.

“Llegó un día de la mano con un profesor de clavados que me pidió probarla. Tenía 4 años. Era seleccionada nacional, medallista y un futuro que prometía. Cuando llegué a Chile me dijo que no quería más los clavados y quería ser ciclista. En la pandemia entrenó con nosotros y me dijo “me enamoré de la bici”. Yo entre que me puse a llorar porque sé que es un deporte muy duro. Tengo fractura de sacro, en los ciclistas siempre hay fractura de clavícula”, comentó entre risas en el diálogo con Macarena Miranda.

Paola Muñoz y el foco en Santiago 2023

De cara a los Juegos Panamericanos, la deportista nacional destacó las opciones que tiene el Team Chile de la especialidad en dar una sorpresa corriendo como locales.

“El ciclismo de ruta promete, tenemos tremendas exponentes nacionales, ambas medallistas panamericana actualmente, como Aranza Villalón y Catalina Soto. Todas claramente queremos el oro. Va a haber un tremendo equipo, vamos a dar un espectáculo y por supuesto tratar de dejar a la que llegue en mejores condiciones lo mejor posicionada adelante”, apuntó, buscando dar las claves en torno a su vigencia competitiva.

“El ciclismo es un deporte longevo, la actual campeona mundial, de Países Bajos, tiene 40 años, está corriendo Tour de Francia. Tienes que tener la cabeza para querer seguir sufriendo. Los entrenamientos muchas veces son más duros que las mismas carreras, entonces ahí está la clave. En este deporte yo creo que lo que más te juega a favor o en contra pasa a ser tu cabeza. También la experiencia, has vivido tanto que es como un tablero de ajedrez, al final ya más o menos identificas mucho más rápido las situaciones de carrera”, concluyó en Mujeres al Deporte.