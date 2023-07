Neven Ilic y la confesión de Tomás González sobre su homosexualidad: “Hoy hay que ser feliz, cada uno tiene su opción”

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, conversó este sábado con ADN Deportes sobre el avance de las obras para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y se refirió a los dichos de Tomás González, quien habló públicamente sobre su homosexualidad.

“Por Tomás tengo un cariño muy especial. Es la primera persona y el primer proyecto del que me preocupé el año 2006. Me acuerdo que vino gente y me dijo que ahí había una estrella que puede llegar muy lejos, pero que requería de ayuda y apoyo”, comenzó señalando.

En esa línea, agregó que: “Vi toda su carrera y le deseo lo mejor, que sea feliz y un ser humano realizado. Ya lo hizo extraordinariamente como deportista y le deseo lo mejor. Hoy día hay que ser feliz, cada uno tiene su opción y son todas respetables”.

Neven Ilic y los trabajos de Santiago 2023

Por otra parte, el presidente de Panam Sports se refirió a los preparativos del megaevento deportivo y desmintió atrasos en las obras. “Nunca hemos estado atrasados respecto del plan real que se trazó. Los tiempos son cortos, pero el compromiso de toda la gente que hoy trabaja los siete días y desde el punto de vista constructivo no hay mayores problemas en ninguna de las obras”, explicó.

“Hay algunas que son más grandes, otras que empezaron después y que vamos a llegar más justo, pero vamos a llegar que es lo importante. Las obras estarán en tiempo y forma (…) No voy a estar tranquilo hasta el día 6 de noviembre, cuando terminemos y digamos que se hizo un gran trabajo”, complementó.

Además, valoró la llegada de Harold Mayne-Nicholls como director ejecutivo. “Agradezco a todos lo que han sido parte de este equipo. Harold lo está haciendo muy bien, tiene mucha experiencia y nos conocemos mucho (…) Hoy día el equipo está muy bien consolidado y eso es lo importante”, aseguró.

Finalmente, destacó la masiva venta de entradas de Santiago 2023. “No me sorprendió para nada. Tengo plena certeza de que los estadios estarán llenos. Me encanta que esa sea la imagen y lo que se está proyectando. Eso significa que el público está creyendo, que quiere venir y ser parte de la fiesta”, sentenció.