Prohíben a deportistas transgénero en pruebas femeninas del ciclismo británico: compartirán categoría con hombres

Este viernes, la Federación del ciclismo británico anunció oficialmente la prohibición de deportistas transgénero en las pruebas femeninas, política que será implementada a fines del 2023 y solo en las competiciones que organiza aquella entidad.

Mediante un comunicado, el ente rector del ciclismo en Reino Unido explicó que se hizo una revisión de nueve meses que “fue dirigida por un grupo de trabajo interno, compuesto por una amplia gama de representantes de British Cycling, Scottish Cycling y Welsh Cycling”.

“El grupo de trabajo llevó a cabo una consulta específica que constaba de 14 grupos focales y una serie de entrevistas individuales. También llevamos a cabo una revisión científica médica completa, seguida de una evaluación de los cambios prácticos y el apoyo necesario para garantizar la implementación exitosa de la política”, señaló la Federación.

Como resultado de este proceso, desde el ciclismo británico determinaron que la categoría Femenina “permanecerá vigente para aquellos cuyo sexo se asignó como femenino al nacer”.

En tanto, habrá una categoría “Abierta” que reemplazará a la “Masculina” para que compitan “las mujeres transgénero, los hombres transgénero, las personas no binarias y aquellas cuyo sexo se asignó como masculino al nacer”.

Jon Dutton, director ejecutivo de la Federación Británica de Ciclismo, reconoció que “esto será particularmente difícil para muchos de nuestros ciclistas trans y no binarios, y nuestro compromiso con ellos hoy es doble”.

“Estoy seguro de que hemos desarrollado políticas que salvaguardan la imparcialidad de la competencia ciclista, al mismo tiempo que garantizan que todos los ciclistas tengan la oportunidad de participar”, agregó Dutton.

Following a thorough review process, we are today publishing our policy plans for British Cycling competitive events and non-competitive activities.

Find full details and FAQs below.

— British Cycling (@BritishCycling) May 26, 2023