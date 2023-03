Damaris Abarca, pentacampeona chilena de ajedrez, arremete contra federación por falta de apoyo económico para jugar continental

Damaris Abarca es pentacampeona chilena de ajedrez y se encuentra pronta al Campeonato Continental de la disciplina que se realizará en La Habana, Cuba, entre el 6 y 12 de mayo, pero esta competencia no ha estado exenta de problemas, ya que la exconvencional constituyente no tiene el apoyo económico para representar a Chile en el extranjero.

Ciudadano ADN conversó con la deportista nacional, quien afirmó que le da tristeza tener que pasar por estas situaciones.

“Yo voy a ir sí o sí, pero el problema es que no tengo apoyo hasta el momento (…) hasta el momento no hay una respuesta formal de cómo o qué apoyo voy a tener”, agregó la ajedrecista.

En esa línea, Damaris Abarca expuso que desde que dio a conocer esta falta de soporte económico oficial para competir en el Continental de La Habana ha “recibido mucho apoyo. Muchas personas me han escrito, yo de verdad lo agradezco mucho. Personas, pequeños y medianas empresas, emprendedoras, he preguntado cómo pueden apoyar”.

“A mí de verdad me da como entre pena y alegría, en el sentido de que de verdad es emocionante cuando alguien te apoya mucho, pero también da pena, porque es todo lo que no queremos o por lo menos yo, no quiero que sigamos haciendo (…) debería haber una política”, complementó la deportista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Damaris Abarca González (@dama_abarca)

La federación

Consultada por contacto con el Ministerio del Deporte, Damaris Abarca explicó: “desde el Ministerio me han llamado a reuniones, pero aquí pasa por la federación, que es la institución intermediaria entre los deportistas y el ministerio, y es ahí donde todavía no pasa nada”.

En ese sentido, la ajedrecista respondió el por qué la federación no ha hecho las gestiones para su participación en este campeonato internacional y expuso: “Yo siento que a veces es un tema de prioridades, por ejemplo, una de las excusas que a mí me dieron era primero que no habían recursos, cuando el presupuesto es anual y es siempre más o menos el mismo”.

“La federación tiene un presupuesto anual que debe establecer prioridades y dentro de esas prioridades no está que vaya una mujer a jugar un continental. Eso a mí me molesta mucho, porque ya hay dos hombres inscritos pagados por la federación para jugar continentales, y hoy, está tan en boga que necesitamos más mujeres en el deporte”, sumó.

“Yo no lo entiendo, porque tú dices ‘llevo ya 13 años estando en el podio nacional, en juego siete olimpiadas y estoy teniendo los mismos problemas que hace 13 años atrás’”, continuó la pentacampeona del ajedrez nacional.

Plazos

Finalmente, respecto a los plazos para recibir una respuesta de apoyo oficial y en caso de una negativa tener que buscar apoyo privado, Damaris Abarca señaló: “Cada día que pasa los pasajes suben más (…) y cada día que pasa va a subir mucho más. Entonces, yo lo he tenido que hacer antes, costearme para ir a jugar campeonatos, porque a veces la gente incluso me cuestionan porque fui convencional y hay gente que me ha dicho que lo pague con mi sueldo de convencional y yo soy campeona de mi país”.

“Voy a representar a Chile, he traído medallas a mi país,y espero que en mi país me apoyen, pero finalmente, a lo mejor, lo voy a terminar haciendo, pero no quiero hacerlo una semana antes, pagando a lo mejor el doble de lo que podría haberme costado un pasaje dos meses antes”, añadió.

En ese sentido, Damaris afirmó: “Yo me propuse hoy a esperar una semana más y si no empezaré a recibir los apoyos de patrocinadores, que obviamente siempre son bienvenidos, lo agradezco mucho y de otras instituciones regionales. Si no tengo respuesta de la federación, voy a tener que presentar un proyecto acá en la región o en mi comuna y ver posibilidades”.