Los Cóndores caen con Estados Unidos y deberán ir por el paso al Mundial de Rugby en Denver

En una intensa jornada en el estadio Santa Laura, los Cóndores, la selección chilena de rugby quince, perdió la opción de sacar ventaja en la llave de repechaje por el paso al Mundial de Rugby 2023 ante Estados Unidos, conjunto con el que cayeron por 22-21.

Bajo complicadas condiciones tanto por la lluvia como por el estado de la cancha en Independencia, Chile sintió la potencia física que le impimió a su quince el elenco visitante y que se puso rápidamente en ventaja de 7-0 con un try de Christian Dyer y una conversión de AJ Macginty.

Los Cóndores esbozaron una reacción con dos penales de Santiago Videla para quedar 6-7 abajo ante Estados Unidos, que pudo ampliar la diferencia pero el TMO, la revisión de las jugadas por video, anuló otro try de los norteamericanos al cierre del primer tiempo.

En la segunda mitad, el quince visitante volvió nuevamente a anotar un try, cortesía de Joe Taufete’e. Pese a todo, los dirigidos de Pablo Lemoine mostraron una gran reacción para ponerse arriba en el marcador por 14-12 gracias a una gran maniobra individual de Rodrigo Fernández, que anotó el try, y un penal posterior de Santiago Videla.

@RodrigoGomez68

Try de Chile, que Try Mega Try , se paso a medio equipo, #VamosChile #Condores pic.twitter.com/u4p9iKV8I1

— Hector Gomez Huerta (@HGomez_Chile) July 9, 2022