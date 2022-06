Los Golden State Warriors son los nuevos campeones de la NBA luego de vencer a los Boston Celtics en el sexto juego de las Finales 2021-22.

El equipo de San Francisco se quedó con la victoria decisiva por un marcador final de 90 – 103, cerrando la serie con un global de 4 – 2.

Desde el primer cuarto se marcó una leve diferencia a favor de los ‘Guerreros’, cerrando con un 22-27. El parcial antes del medio tiempo se amplió con un 17-27. De vuelta del descanso se registró un 27-22, siendo lo único de dominio Celta. Para el último cuarto Golden State se impuso con concluyente 24-27.

Stephen Curry lideró a los suyos con 34 puntos. Además, aportó con 7 asistencias y ganó 7 rebotes. Igualó en cantidad de anotaciones con Jaylen Brown, aunque para este último no fue suficiente.

Así fue como el ‘Chef’ destacó una vez más en el emparejamiento, pero esta vez fue clave y le valió conseguir el tan apreciado título de campeón.

Golden State logró plasmar la idea que tenía Steve Kerr en mente y los jugadores pudieron cerrar todo en el TD Garden. Los del Estado Dorado celebraron un nuevo título ante el público rival.

La dinastía encabezada por Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green consiguió un nuevo anillo, el cuarto para ellos. Y en general, los Warriors obtuvieron su séptimo título.

Con un gran juego colectivo de ‘GSW‘ y los ‘Celtas’ sin poder encontrar la fórmula que los tuvo como líderes durante casi toda la serie, para el entre tiempo ya estaba todo definido.

Los dirigidos por Ime Udoka se vieron desconcentrados, protagonizaron muchas pérdidas con las que concedieron muchos puntos y no tuvieron la mejor suerte.

El quinteto inicial que comenzó a escribir la historia la noche del jueves 16 de junio del 2022 fue: Curry, Thompson, Andrew Wiggins, Otto Porter Jr. y Green.

Así, Golden State Warriors venció en seis partidos a Boston Celtics y pudo coronarse como los nuevos campeones de la NBA en esta temporada 2021-22.

The @warriors are the 2021-22 NBA Champions! #NBA75 pic.twitter.com/ckNLJTdQ1C

— NBA (@NBA) June 17, 2022