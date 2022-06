Youtuber se hizo pasar por jugador de la NBA y logró entrar a la cancha durante las Finales

Un curioso hecho se registró en el quinto juego de las Finales NBA, cuando un popular youtuber logró infiltrarse en el estadio aprovechando su parecido con un jugador.

Se tarta de Big Daws, quien es conocido por sus videos en las redes sociales y también por su apariencia similar a la de Klay Thompson.

Precisamente esto último fue lo que le permitió vivir su última y más controversial aventura que se viralizó por todo el mundo. El creador de contenidos llegó hasta el Chase Center con la intención de hacerse pasar por el escolta de los Warriors.

Daws pudo evadir a cinco guardias y entró al pabellón a realizar un supuesto trabajo de calentamiento. Ahí estuvo lanzando al aro por 10 minutos antes que el personal se diera cuenta del error.

El denominado ‘falso Klay Thompson’ logró su objetivo y registró todo en video, sin embargo su particular aventura tuvo consecuencias.

Tras ser desalojado por su infiltración como supuesto jugador de la casa, el youtuber estaba pasando la hora a la espera del partido de las Finales NBA.

En ese momento fue abordado por el vicepresidente de seguridad de los Warriors para informarle que se le había vetado de por vida la entrada al estadio. Así también a los partidos del equipo principal como de los afiliados.

La notificación llegó mediante una carta formal, donde además se especifica que la franquicia se reserva “el derecho de hacerle una denuncia criminal por violar la propiedad de un privado“.

De esta manera, Big Daws perdió su entrada de 10.000 dólares para el juego de esa noche, fue vetado y podría afrontar consecuencias legales.

“¿Mereció la pena perder 10.000 dólares en entradas y ser vetado de por vida? Absolutamente. Fui jugador de la NBA durante 10 minutos“, replicó.

Here’s the official letter of my ban. pic.twitter.com/Ii9VTdWI0h

— Daws (@BigDawsTv) June 14, 2022