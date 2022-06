Daniela Asenjo: “Falta mayor visión y cultura deportiva en Chile respecto a los deportes de contacto”

En la edición de este domingo en Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Daniela Asenjo, flamante campeona mundial categoría Súper Mosca de la IBO (Organización Internacional de Boxeo) tras haberse impuesto en Francia a la estadounidense Casey Morton.

“Fue un evento al estilo “veneciano”, con la gente asistiendo en traje de gala y con cena. Fue una tribuna muy importante para mi, donde valoraron el trabajo que uno hace. En Chile no se valora mucho el trabajo de quienes nos dedicamos a esto“, explicó la oriunda de Valdivia, ya de regreso en el país tras haber ganado el cinturón planetario.

“La vida da revanchas, tuve la mía y la satisfacción es enorme de haber logrado el objetivo de ser campeona del mundo en el deporte que uno hace. Es el sueño de toda persona que se dedica de forma profesional a esto, fue una noche soñada la del martes para mi”, aseguró Daniela Asenjo, quien reconoció los problemas que tuvo para preparar el desafío en París.

“En el boxeo hay que estar listo para cuando se de la oportunidad. El seguir entrenando me dio la seguridad de aceptar la invitación para pelear en Francia. Fue sólo un mes y medio el que tenía, quizá la preparación no fue la óptima. En Chile sólo hay 6 peleadoras profesionales, en distintas categorías, por lo que no tengo el trabajo de sparring. Debería haberme ido a México o Argentina, pero muchas veces los recursos no alcanzan”, confesó la “Leona”.

Daniela Asenjo y los deportes de contacto en Chile

Recién a los 18 años, y tras toda su infancia y adolescencia ligada a la música, explicó cómo le “picó el bichito” por pelear y que hoy la tiene como campeona mundial de boxeo.

“Supe que era buena para los combos, tenía un carácter súper fuerte, duro, y busqué un deporte de contacto. Hice kickboxing y luego entré al boxeo, donde ya llevo 10 años como profesional, la segunda tras “Crespita” Rodríguez. El deporte cambió mi vida, fue la mejor decisión”, remarcó.

Durante la charla, explicitó su crítica a la falta de apoyo que existe en Chile tanto en recursos como en difusión al boxeo y otras actividades de pelea.

“Hemos demostrado que tenemos las mismas capacidades que hacen los boxeadores hombres. Lo que falta es mayor visión y cultura deportiva respecto a los deportes de contacto. Falta que apuesten por los organizadores que buscan brindar el espacio para los deportistas. Montar un espectáculo de MMA o boxeo hay que hacer todo un despliegue y recursos que termina abrurriendo a los que organizan”, aseguró.

Además, expresó cuáles son sus próximos objetivos. “Probablemente ante de los próximos 6 meses tendremos que hacer alguna defensa del título, por reglamento. Pelear en Europa me abrió las puertas, aunque lo ideal sería hacer esa pelea en Chile y ojalá en mi ciudad, Valdivia“, cerró en Mujeres al Deporte.