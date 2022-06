Este jueves 2 de junio comienzan a disputarse las Finales de la NBA y aquí contamos sobre los detalles de cómo ver los partidos y la programación de la serie.

Luego de una larga temporada regular y emocionante desarrollo de los playoffs, la National Basketball Association está cada vez más cerca de tener un nuevo campeón.

Este año se enfrentarán los Golden State Warriors, candidatos de la Conferencia Oeste, contra los Boston Celtics, los clasificados de la zona Este.

Como cada llave de playoffs, el ganador se define al mejor de siete partidos. Esto quiere decir que mínimo se disputarán cuatro. Después se podrían disputar más duelos si no se saca la suficiente ventaja.

De esta manera, las fechas quedan establecidas de la siguiente manera:

Estos cuatro partidos son los que se tienen que jugar sí o sí, existimado la posibilidad de una ‘barrida’ donde un equipo gane por 4 -0. Pero en caso de no ser así, se comienza a alargar la serie en el calendario.

*Horarios van variando entre las 20 y 21 horas.

Las Finales de la NBA entre Golden State Warriors y Boston Celtics comienzan hoy y acá te contamos dónde ver el primer partido de la llave.

Para Chile la transmisión del partido se emitirá en televisión por cable a través del canal ESPN 2. Además, estará disponible vía streaming por Star+ y la App de la liga NBA League Pass.

Horario: 21:00 horas.

GAME DAY!

The 2022 #NBAFinals presented by @YouTubeTV between the @celtics & @warriors get underway with Game 1 at 9:00pm/et on ABC! 🏆 pic.twitter.com/6c943VrJlo

— NBA (@NBA) June 2, 2022