Los playoffs de la NBA siguen en desarrollo y la pasada jornada de martes estuvo marcada por el triunfo de los Heat sobre los Hawks que les permite avanzar a la siguiente ronda.

El equipo de Miami se presentaba con la serie 3 – 1 a su favor y tuvieron la posibilidad de definir la llave en el FTX Arena, en casa y frente a su gente.

Hay que destacar que los miamenses eran los favoritos para salir victoriosos de este enfrentamiento, ya que terminaron primeros en la Conferencia Este. Por su parte, los de Atlanta concluyeron octavos en la temporada regular y se ganaron el cupo en los play-in.

A pesar de no contar con Jimmy Butler, los dirigidos por Erik Spoelstra mostraron un gran juego colectivo y pudieron imponerse en el quinto juego con el global 4 – 1.

De’Andre Hunter fue el máximo anotador de la noche con 35 puntos, sin embargo, no fue suficiente para conseguir la victoria. Por su parte, Trae Young marcó 11 unidades, dando 6 asistencias y ganando 8 rebotes.

Victor Oladipo lideró a los Heat con 23 puntos, 3 asistencias y un rebote ganado en 36 minutos de juego. En tanto, Bam Adebayo aportó con 20 tantos, 4 asistencias y ganando 11 rebotes.

Victor Oladipo led the @MiamiHEAT to the Game 5 W in his first playoff start since August 24th, 2020!@VicOladipo: 23 PTS, 3 STL – #HEATCulture pic.twitter.com/MbVZa0HBOZ

— NBA (@NBA) April 27, 2022