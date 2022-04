Escándalo en LNB: Acusan insultos racistas y agresión con escupitajo a jugador extranjero

Durante esta jornada, los dirigentes de Tinguiririca San Fernando (TSF) presentarán una carta reclamo a la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), acusando agresión e insultos racistas por parte de un jugador del Club Deportes Las Ánimas en contra de su refuerzo congoleño-canadiense, Eric Kibi.

Los hechos por los que reclaman los dirigentes de TSF, ocurrieron en el tercer cuarto del duelo jugado en la noche del sábado en la región de Los Ríos.

El refuerzo foráneo acusa haber recibido un escupitajo y maltrato verbal por parte del conductor de Las Ánimas, Sebastián Figueroa, con quien mantuvo una áspera disputa, durante el partido.

Respecto de la situación puntual, en el video de la transmisión televisiva del juego, se ve que Figueroa pasa junto al refuerzo congoleño – canadiense de TSF; y que apenas unos segundos después, tanto Kibi como su compañero Felipe González se dirigen a reclamar a los jueces. Los árbitros reaccionaron cobrando falta técnica en contra del foráneo por el reclamo destemplado.

Minutos después de esa acción, Kibi anotó una canasta, la que “dedicó” a Figueroa, lo que le valió el cobro de la segunda falta técnica y su descalificación del partido.

La molestia del plantel de TSF fue confirmada en diálogo con ADN Deportes por el capitán del equipo Eduardo Sepúlveda. “El jugador de Las Ánimas lo escupió y lo agredió con insultos racistas. Le dijo Mono”, contó el capitán de Tinguiririca, Eduardo Sepúlveda, indicando que los hechos fueron denunciados telefónicamente por los regentes del equipo a los directivos de la LNB, y que serían formalmente expuestos en las próximas horas

Sepúlveda aseguró que su compañero de equipo mostró pena por lo sucedido. “Esta situación no le puede pasar nunca más ni a este extranjero, ni a ningún jugador que llegue desde fuera de nuestras fronteras a aportar al desarrollo de nuestro básquetbol. Esto te denigra como persona, no nos hace bien como país y como Liga” agregó el jugador.

“Los árbitros dicen que no vieron el escupitajo, pero que sí escucharon lo otro (los insultos). Esperamos que el Tribunal decida, y si bien no queremos que a un compañero de profesión se le castigue por muchas fechas, si creo que es necesario que se marque un precedente porque esas cosas no pueden volver a ocurrir”, finalizó el capitán de TSF.

ADN Deportes tomó contacto con Sebastián Figueroa. El experimentado conductor de Las Ánimas, si bien niega los hechos que denuncia TSF, prefirió no referirse aún a la situación, inédita en los parquets nacionales.