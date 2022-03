Natalia Ducó: “Este año voy a volver a competir, la gran meta son los Juegos Olímpicos de Paris 2024”

En el marco de un evento de lanzamiento de Reign, una nueva bebida para el entrenamiento físico, participó Natalia Ducó, quien a sus 33 años no quiere dejar atrás su carrera deportiva, esa que se ha visto interrumpida en las últimas temporadas, incluyendo un castigo por dopaje entre 2019 y 2021.

Durante la conversación con ADN Deportes, la ex campeona iberoamericana absoluta del lanzamiento de la bala en Iquique 2008 y Mundial Junior ese mismo año en Polonia, además de medallista de bronce panamericano en Toronto 2015, adelantó que quiere volver a los fosos.

“Mi idea y mi pasión es volver a representar a Chile. Nunca paré de entrenar, pero entre medio me operé el hombro, fui mamá, tuve cesárea. Han pasado hartas cosas pero creo que eso es lo bonito de mi retiro: tanto ha pasado que pararme en un foso con la camiseta de Chile de nuevo significa mucho para mí y para la gente que ahora me sigue tras ser mucho más conocida”, explicó Natalia Ducó, que se traza metas ambiciosas.

“Este año voy a competir en algún minuto. No me pongo fechas exactas, pero este año si o si va a ser mi regreso. Ojalá sea a un excelente nivel. Si no, seguiré entrenando para Santiago 2023. La gran meta son los Juegos Olímpicos de Paris 2024“, explicó.

Además, no perdió la oportunidad para referirse a la llegada de la nueva ministra del Deporte, Alexandra Benado, el trabajo tiene por delante y lo que espera de ella. “Le deseo lo mejor, tiene un tremendo desafío con la organización de unos Juegos Panamericanos. Es una responsabilidad con el deporte chileno y panamericano. Le doy mi apoyo, siempre hay que apoyar a líderes que van a influir y todos tenemos que apoyarla por el bien de Chile“, cerró.