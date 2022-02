La FIBA escogió la jugada del chileno Franco Morales como la mejor de la jornada en las Clasificatorias al Mundial 2023

La Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) realizó la elección de las mejores jugadas de este viernes en la Clasificatorias al Mundial 2023, dejando al chileno Franco Morales en el primer puesto.

Este viernes, la selección chilena de básquetbol derrotó por 90-76 a Colombia en el Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia, para seguir manteniendo la ilusión de llegar al Mundial que se realizará en Filipinas, Japón e Indonesia.

En el cierre del tercer cuarto del partido frente a los cafetaleros, Franco Morales anotó un increíble triple desde campo propio sobre la bocina para colocar el transitorio 64-54 y aportar en la gran victoria de la Roja del Básquet.

Su próximo desafío será contra Uruguay, el próximo lunes 28 de febrero, en el Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia.

Day 2 of #FIBAWC Qualifiers was full of electric action ⚡️

🔥 Here is the Top 10 Plays brought to you by @Nike.#FIBAWC | #WinForAll | #NikeTopPlays pic.twitter.com/d8rjeFcmJc

