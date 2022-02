Leyenda NBA: el camino y legado de Michael Jordan en su cumpleaños 59

Michael Jeffrey Jordan, considerado el mejor jugador en la historia de la NBA, hoy celebra su cumpleaños número 59 y es reconocido por el mundo del deporte gracias a su gran legado deportivo.

Un 17 de febrero de 1963, en Brooklyn, NY, Estados Unidos, nació un pequeño que cambiaría para siempre la historia del básquetbol. Poco a poco comenzó a forjar una carrera que lo convirtió en leyenda.

Siendo muy pequeño, se mudó junto a su familia a Wilmington, Carolina del Norte, donde vivió una infancia en la que ya demostraba su talento. Se desempeñó de buena manera en el fútbol americano, mejor aún en el béisbol y sobre todo en el baloncesto.

Los primeros pasos de su destino los dio en la Universidad de Carolina del Norte. Jugando por el equipo universitario se convirtió en una pieza fundamental desde el primer año. En las organizaciones deportivas de educación superior consiguió varios reconocimientos y premios individuales.

Posteriormente, en el draft NBA de 1984 los Chicago Bulls pusieron la mira en ‘MJ’ acertando con una gran visión. Ese año destacó por la presencia de grandes nombres como Charles Barkley, John Stockton y Hakeem Olajuwon.

‘Mike’ fue seleccionado en la tercera posición por lo Toros, por detrás de Olajuwon (Houston Rockets) y Sam Bowie (Portland Trail Blazers).

En su primer año en la National Basketball Association impresionó a la afición, teniendo un gran desempeño que lo llevó a ser destacado como el Rookie del Año. En la temporada inicial promedió 28,2 puntos por partido con un porcentaje en tiros de campo de 51,5.

Michael Jordan impactó tanto entre los fanáticos que, gracias a la votación del público, luego de su debut en la NBA disputó como titular el All-Star Game de 1984-85.

Desde ese momento tuvo presencia en 14 juegos de las estrellas, entre el 85′ y 2003, ausentándose en la edición 1985-86′ por lesión. Una de las participaciones más destacadas fue en 1988, donde se ganó el apodo de ‘Air’.

Su relación con los Bulls fue mágica, dejando una huella imborrable en un equipo que ha conseguido sus únicos seis títulos de la mano de ‘Air Jordan’. En 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 y 1998, Chicago alcanzó la gloria volando alto con el mejor jugador que ha vestido su camiseta.

Jugando principalmente como escolta y portando la icónica N°23, el ‘Jumpman’ disputó un total de 1072 partidos y promedió 38.3 minutos en cancha. Se retiró luego de 32.292 puntos, con un promedio de 30.1 tantos por juego.

Con números increíbles, siendo un talento único que destacó en su época, marcando varias generaciones y que sigue vigente con su legado, es considerado ‘The G.O.A.T’ de la liga.

Estos son algunos de los logros personales y reconocimientos de ‘MJ’:

Hoy, es el cumpleaños 59 de Michael Jordan, pero lo celebra el mundo del básquetbol y el deporte en el nombre de una leyenda viviente que marcó la historia.

Join us in wishing a Happy 59th Birthday to 14x #NBAAllStar, 6x NBA champion, 6x #NBAFinals MVP, 5x NBA MVP and 75th Anniversary Team member… Michael Jordan! #NBABDAY #NBA75 pic.twitter.com/4BCYyg0Gnd

— NBA History (@NBAHistory) February 17, 2022