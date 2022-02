Super Bowl LVI: Los Angeles Rams superaron a los Cincinnati Bengals y se consagraron campeones de la NFL

Este domingo por la noche y en un emocionante encuentro, Los Angeles Rams alcanzaron su segundo título de la NFL de Estados Unidos tras superar a los Cincinnati Bengals en el Super Bowl LVI.

En un disputado encuentro, el representante de la Conferencia Nacional comenzó ganando en el primer cuarto del partido por 7-3. Luego, vino una esperanza de remontada para los Cincinnati Bengals, que lograron quedarse con el segundo cuarto por 7-6.

Las diferencias en el final marcaron el trámite del encuentro. Los Angeles Rams cayeron en el tercer cuarto por 10-3, pero en el último, impusieron toda su categoría para quedarse con un 7-0 contundente, y así levantar una nueva corona con un marcador final de 23 a 20.

Así, los Los Angeles Rams sumaron su segundo título de NFL en la historia, tras ganar el Super Bowl XXXIV en el año 2000.

Los Ángeles Rams, en representación de la Conferencia Nacional, conseguieron su segundo Super Bowl en cuatro temporadas de la mano de su figura: Matthew Stafford. Por su parte, Los Cincinnati Bengals, en representación de la Conferencia Americana, se quedaron con las ganas de levantar el primer Supertazón de su historia de la mano de Joe Burrow.

SAY IT WITH YOUR CHEST! #SUPERBOWL CHAMPIONS! pic.twitter.com/c8pTPDmSNe

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022