Sammis Reyes hizo historia y se transformó oficialmente en el primer chileno en jugar en la NFL

Aunque se demoró más de lo que algunos esperaban, finalmente se concretó un hito histórico para el deporte chileno: Sammis Reyes se transformó en el primer deportista nacional en competir en la NFL.

Fue en la quinta semana de la temporada regular del fútbol americano que el chileno tuvo la opción de debutar en un duelo oficial por Washington Football Team.

Su rol fue ser parte de los equipos especiales, donde, con el número 80 en sus espaldas, Sammis Reyes ocupó el rol de bloqueador para el duelo en condición de local ante los New Orleans Saints y fue derrota por 33-22 en la NFL.

Los equipos especiales son un grupo de jugadores que van alternando su ingreso al campo en el fútbol americano ya sea para defender la zona propia o concretar tiros de campo.

En este caso, Sammis Reyes jugó 4 snaps o pases que marcan el arranque de las jugadas. Todos éstos se dieron con el jugador nacional como parte de esos equipos especiales y, durante su presencia en cancha, Washington Football Team logró 10 puntos.

Su técnico, Ron Rivera, valoró positivamente el rendimiento del jugador de 25 años. “Tuvo algunas oportunidades. Debe seguir trabajando, pero fue genial verlo en cancha”, apuntó el entrenador del equipo de la NFL.

WFT Ron Rivera on Sammis Reyes making NFL debut:

“He got some opportunities. He just has to continue to work. It was neat to see it.” pic.twitter.com/abtF4W6TmH

— Darren M. Haynes (@DarrenMHaynes) October 10, 2021