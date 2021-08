Maca “La Maquinita” Orellana rechazó oferta de financiamiento de Andrónico Luksic: “Prefiero recibir cien pesos de gente honesta”

El sábado recién pasado la deportista Maca “La Maquinita” Orellana comenzó una campaña a través de redes sociales para solicitar financiamiento para viajar al Mundial de Kick Boxing en Egipto, para lo cual recibió una oferta de Andrónico Luksic, también por redes, propuesta que finalmente… rechazó.

“Quiero ir al mundial y debo pagarme todo sola. Las dos veces anteriores no he podido ir por no tener recursos. ¿Me ayudas con una luquita o con un RT?”, escribió la campeona panamericana de Kick Boxing en su cuenta de Twitter.

Quiero ir al mundial y debo pagarme todo sola. Las dos veces anteriores no he podido ir por no tener recursos Me ayudas con una luquita o con un RT? pic.twitter.com/54fJLZYxMu — Maca La Maquinita (@Macalamaquinita) August 15, 2021

Dicha solicitud llegó a los oídos del empresario Andrónico Luksic, quien decidió ofrecerle financiamiento compartiendo un mensaje público en sus redes sociales.

“Maca, cuente con mi apoyo para ir al Mundial. ¡Esta vez debe poder lograrlo y llegar a Egipto a representar a Chile con todo el corazón! Nos pondremos en contacto con usted. ¡Mucho éxito!”, le escribió el millonario a través de Twitter el martes.

Maca , cuente con mi apoyo para ir al Mundial . Esta vez debe poder lograrlo y llegar a Egipto a representar a Chile con todo el corazón !!! Nos pondremos en contacto con ud. Mucho éxito !!🇨🇱 https://t.co/dHu4IDnwIK — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) August 17, 2021

Un día tras la publicación, Maca “La Maquinita” Orellana decidió rechazar la ayuda económica de Luksic con un potente mensaje publicado en formato de hilo en la señalada red social.

¿Por qué rechazó la propuesta?

“Voy a responder al ofrecimiento de Andrónico Luksic, sobre la posibilidad de financiar mi viaje a Egipto en un hilo”, comenzó señalando Maca “La Maquinita”.

“He pensado harto en como responder, por un lado, siento que ese dinero, que claramente a ti te debe sobrar, es básicamente una deuda con toda la gente de esfuerzo que ha vivido empobrecida y entregando su trabajo y vida para que personas como tu puedan llenarse los bolsillos, con la miseria de la gente y la destrucción de los territorios”, continuó.

“No confío en tu filantropía, si quisieras ayudarme y tu deseo fuera de buena voluntad, habrías depositado en la cuenta que se hizo pública. Sin embargo, intentas utilizar mi necesidad económica para limpiar tu imagen (la de alguien que ha destruido el ecosistema de este territorio y con ello precarizado la vida de miles de personas)”, lanzó la deportista lesbotrans-feminista.

“Me pregunto ¿cuánto dinero ahorras en impuestos por la Ley de donaciones ofreciendo algo así? Me imagino que los millones que yo necesito no son nada para ti, incluso podrías financiar a la selección completa y sería ¿Cuánto? ¿El dinero que recaudas en un día?”, cuestionó.

“Prefiero recibir de a cien pesos de gente honesta, que creen en mi trabajo, en mi activismo, en mi vida deportiva y docente, que ponen el cuerpo como yo todos los días para darle cara a este sistema capitalista brutal que destruye territorios y la vida de las personas”, dijo la también profesora de Historia.

“Por todo eso y más, te digo que NO“, finalizó una extensa respuesta que generó apoyo entre sus seguidores en redes sociales.

