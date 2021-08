Macarena Reyes confirmó que no estará en Santiago 2023 para dedicarse a la nutrición de alto rendimiento: “Le debo eso al país, es lo que yo quiero hacer”

En una nueva edición de Mujeres al Deporte de ADN, Macarena Miranda conversó con Macarena Reyes, atleta del Team Chile, récord femenino en el salto largo chileno, nutricionista y comentarista deportiva en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En el balance de la cita planetaria que se desarrolló en Japón, Reyes explicó algunas razones por las cuales no hubo representantes nacional que hayan destacado por marca en el atletismo femenino.

“El sistema de clasificación es más difícil ahora, por eso no hubieron tantas mujeres que hayan conseguido la marca mínima. Uno de estos sistemas exigía competir en Sudamérica lo cual no se pudo hacer porque cada país tenía un protocolo, había que hacer cuarentena por diez días y no era viable por los tiempos. Nos vimos perjudicadas”, señaló.

“Cuando en Europa abrieron las puertas en las competiciones, nosotras en Sudamérica nos empezamos a quedar atrás, no pudimos sumar puntos importantes”, agregó.

Además, la nutricionista puntualizó en lo complicado que fue para los deportistas chilenos entrenar con la crisis sanitaria que afectó al país y al resto del mundo.

“Nadie le ha dado la importancia que cuando nosotros estábamos preparando los Juegos Olímpicos en plena pandemia el 2020, principalmente, había gente que se estaba muriendo por montones. Nosotros nos teníamos que levantar, no prender la TV y mirar solo hacia adelante, enfocados. Fue una carga emocional imposible de medir”, sostuvo.

Luego de pasar la página con el rendimiento de los atletas del Team Chile en la cita olímpica de Tokio, ahora los ojos están puesto en los Juegos Panamericanos que se desarrollarán en Santiago en dos años más. Es por esto que Macarena Reyes puso énfasis en la camada de deportistas más jóvenes que viene preparándose.

“Hoy en día es super importante mantener esa juventud en el atletismo, sin dudas que no todos vamos a llegar a Santiago 2023, por eso se necesita esta renovación. En el caso de mi prueba, el salto largo, sí hay niñas, pero se están recuperando aún”, declaró la comentarista.

Incluso, la actual dueña del récord femenino en el salto largo de Chile reveló que “no iré a Santiago 2023, siempre decidí que llegaría hasta Tokio 2020 y como se corrió un año, por supuesto que intenté clasificar”.

Entre la razones de su ausencia en los próximos Juegos Panamericanos, Reyes explicó que “siempre me vi en Santiago 2023 desde una plataforma que no tiene Chile, la cual es la nutrición de alto rendimiento como a mí me gustaría que existiera”.

“Esta área consiste en que yo vaya a terreno y haga planes de alimentación semanales según cargas de entrenamiento. Le debo eso al país, porque es lo que yo quiero hacer en la parte de alto rendimiento. Quiero entregar mis herramientas para profesionalizar esto, para que se pueda lograr medalla y para que superen mi récord en Chile”, concluyó.