Director del Parque Mahuida detalló sus horarios de funcionamiento en Corre por tu vida

En el capítulo de Corre por tu vida de este sábado 19 de junio, Karin Yanine conversó con cuatro invitados, todos expertos en algún ámbito de la vida sana o el outdoor. El primer entrevistado fue Tomás Vergara, director del Parque Mahuida, que explicó las características y posibilidades que ofrece el recinto.

El espacio, ubicado en la comuna de La Reina, ofrece la oportunidad de conocer la Sierra de Ramón. Vergara indicó que vecinos de la comuna pueden estacionar dentro del parque con un valor de $3.500 pesos, mientras que para peatón y ciclista son $500 y $1.000, respectivamente.

Una vez en el parque, existen “tres distintos panoramas según el nivel de dificultad, y también depende de si uno va a hacer senderismo o quiere ir para observar animales. Se pueden ver muchas especies de flora y fauna. El bosque es esclerófilo y hay arañas, culebras, zorzales, y más. Si uno va a en modalidad deportiva probablemente va a ver poco, si uno se sienta 15 minutos atento, relajado y en silencio, comienzan a aparecer animales”, explicó el director del parque Mahuida.

Para quien vaya con una intención más deportiva, se le recomienda el sendero, uno de los tres que ofrece el parque. Además, Vergara presentó una novedad: “una aplicación llamada Suda, que contiene un GPS auto guiado que no ocupa datos móviles. La idea es que las personas puedan hacer un sendero que se llama ‘la quebrada de Guayacán‘, que tiene un desnivel de 600 metros, y que en 3-4 horas uno atraviesa la quebrada que está escondida”

La otra posibilidad es “llegar al filo, el kilómetro vertical. El otro día lo hice y me demoré dos horas y cuarto en llegar arriba. Depende del nivel de cada persona. El alcalde anunció que el parque va a estar abierto con pase de movilidad de lunes a domingo de 8 am a 5 de la tarde. Es recomendable partir a primera hora y no es bueno proyectar senderos muy largos, por que hay poca luz y los días son más cortos”, aconsejó.

La dirección del parque es Alcalde Fernando Castillo Velasco 11.095, “donde termina la calle”. Y, para finalizar, indicó que “el parque está abierto los festivos, pero le vamos a pedir a los visitantes que se cuiden, que vayan con mascarilla, y si no es vecino de la comuna puede llevar su permiso de traslado”.

Escuela de surf inclusivo en Concón

El segundo entrevistado de la mañana fue Renato Arellano Salvador, deportista e instructor de la Escuela de Surf “Free Sport” de Concón, el “centro de surf familiar más importante de chile”, según el mismo Arellano. Este espacio es innovador porque se práctica el surf inclusivo, utilizando el mar para realizar terapias.

“Es un tema turístico, educativo, y deportivo, tenemos programas para los niños. Con la pandemia tuvimos que reinventarnos con programas que aluden a la salud pública, como las terapias con el uso del mar”, indicó el surfista.

La “marterapia” ayuda a personas en situación de discapacidad, dando soporte a “talleres de la Teletón y programas de surf inclusivos avalados por el Ministerio del Deporte. Son todas instancias gratuitas, que también cubren las necesidades del adulto joven, o el adolescente que busca la libertad en la naturaleza. También existen programas para el adulto mayor”, dijo Arellano.

El deportista incentivó la práctica del deporte, indicando que “para comenzar en el surf, se necesita solo motivación y las ganas de aprender un deporte nuevo. En las clases se incluye el equipamiento. Si no sabe nadar o le da miedo el mar se le ayuda a superar esos trastornos con terapia”. La escuela además ofrece practicar stand up paddle.

El servicio, que se ubica en la playa La Boca de Concón y funciona con reserva de horas, que se pueden hacer en www.freesport.cl, o a través de las redes sociales de Academia Free Sport.

Aumento de Bruxismo en pandemia

Los índices de bruxismo en la cuarentena han incrementado, es por eso que la tercera invitada del programa fue María Eugenia Parodi, vicepresidenta de la Sociedad de Ortodoncia en Chile. La entrevistada dijo que “cuando uno se concentra aprieta los dientes”.

El bruxismo es una de las patologías que más ha aumentado en el último tiempo con el encierro, muy relacionado con la salud mental, y si se prolonga en el tiempo produce mucho daño en la salud bucal”, indicó Parodi.

Muchas veces se comenta que atenderse con un especialista de la salud bucal es bastante costoso, es por esto que la ortodoncista explicó que “es cuestión de prioridades, si te hacen un mal tratamiento los resultados pueden ser irreversibles. Lo barato muchas veces sale más caro”.

Para lograr un buen servicio para nuestros dientes, la experta recomendó “verificar que el dentista esté acreditado. Puede ser útil visitar la página web de la Sociedad de Ortodoncia en Chile, ahí aparecen todos los que están asociados a nosotros. Eso puede ayudar en la búsqueda”, dijo.

Para finalizar la conversación, María Eugenia Parodi explicó la importancia de “no automedicarse. Es más seguro ir al dentista que te estudia completo y te receta lo que tu necesitas”, sentenció.

Tricotas para ciclismo

Ricardo Gómez fue el cuarto y último invitado del programa. En esta instancia, el ciclista comentó su emprendimiento “Gomez Cycling”, donde vende ropa especializada para ciclismo.

“Richi” Gómez, como se le conoce en el circuito de las dos ruedas, comenzó esta empresa para buscar solucionar la creciente necesidad de ropa para ciclistas mujeres. A una de estas prendas se le conoce como “tricota”.

“Esto comenzó antes de la pandemia, y tiene que ver con un incremento de la mujer en el ciclismo en los últimos 15 años y que en los últimos 5 ha sido exponencial”. Las prendas responden a la necesidad de verse bien mientras se pedalea, indica Gómez, que considera que las prendas de otras fabricaciones son menos estilosas y “solo muestran la marca”.

Una de las características especiales de estas prendas es que cuenta con tres bolsillos para guardar documentos, y cosas útiles, para no tener que pedalear cargando una mochila pesada que dificulta el ejercicio. Esta ropa se produce en dos cortes, de hombre que es más cuadrado, y de mujer que es más entallado. Sin embargo, Gómez admite que muchas mujeres escogen el corte masculino.