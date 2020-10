Fórmula E: FIA anunció doble fecha en Santiago para enero de 2021

Durante este miércoles, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) anunció que la séptima temporada de la Fórmula E comenzará en Santiago con una fecha doble en enero de 2021.

A través de un comunicado, indicaron que las primeras rondas comenzarán el 16 y 17 de enero. Sin embargo, confirmaron que por motivos de seguridad, el evento se realizará a puertas cerradas.

“Las carreras consecutivas en este emblemático centro de la ciudad marcarán el inicio de la temporada inaugural de la Fórmula E como un Campeonato del Mundo de la FIA. Por motivos de salud y seguridad, en estrecha colaboración con las autoridades de Santiago, el evento se realizará a puerta cerrada“, señalaron.

También programaron las rondas 3 y 4, que se disputarán en Diriyah, Arabia Saudita, el 26 y 27 de febrero, mientras que las carreras de México y China fueron pospuestas para finales de 2021.

