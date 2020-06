Simón Guerra y su nuevo desafío en el Barcelona: “Estoy seguro que será una liga muy linda”

En una de las ligas más competitivas en Europa, la de España, el Team Chile tendrá dos representantes. Uno es Esteban Villarreal, quien firmó por el Unicaja Almería. Y ahora se sumó Simón Guerra, quien firmó por el Barcelona.

El nuevo refuerzo del elenco culé, conversó con ADN TOP KIA, sobre su carrera, donde este nuevo desafío será su quinto equipo en el extranjero. Ha tenido pasos por las ligas de Argentina, Portugal y Alemania.

El deportista aseguró que su paso por su último club, el Netzhopper, en tierras teutonas, permitieron dar el salto a Cataluña. “Fue por defecto. Hace un mes renunció al equipo el técnico que me llevó a Alemania y el que asumió se llevó a sus jugadores extranjeros, así que los que estábamos de antes no seguimos. Y justo coincidió con que el Barcelona me había hablado una semana antes. Tuve una reunión, llamé al DT y le confirmé mi interés”.

El “1” del seleccionado nacional de voleibol manifestó su emoción por este nuevo desafío. “Quiero llegar allá y conocer. Sé que la liga española es muy buena, jugué en Portugal y se dicen cosas buenas. Estoy seguro que será una liga muy linda, un muy buen desafío y qué mejor que en Barcelona. No han tenido la misma suerte que en el fútbol, pero están buscando una mejor presentación en Primera División ya que recién ascendieron. Los jugadores que están llamando, aparte de mí, son muy buenos. Esto promete mucho“.

Guerra, por ahora, acumula expectativas en Tongoy, donde pasa sus días en una larga inactividad deportiva desde la suspensión del voleibol europeo por el coronavirus. “En Europa sigue todo como si no estuviese pasando nada, el mercado nunca se detuvo pese al coronavirus. Debería estar llegando los primeros días de agosto. La liga comienza el 3 de octubre, pero los equipos quieren llevar a sus jugadores lo antes posible. No toco la pelota desde marzo, así que es complicado. Los entrenamientos arrancan el 18 de agosto, pero debería llegar dos semanas antes para hacer la cuarentena que seguramente nos van a exigir”.

De todas formas, el central reconoce que dichos plazos pueden variar si la Unión Europea no autoriza la llegada de vuelos desde el exterior. “Muchas veces los deportistas somos un poco privilegiados en algunos sentidos, pero tenemos que entender que es un momento difícil a nivel mundial. Si es que llega a pasar cualquier cosa, hay motivos de fuerza mayor y hay que esperar. Allá será invierno cuando empiece la liga, es probable que haya rebrotes y es válido que cada país haga lo necesario para prevenir más contagios. Ojalá no pase nada, pero si ocurre no queda otra que aceptarlo. Estoy resignado. Tengo ganas de jugar, pero no se puede, hay que hacer todo lo posible por el bien común”.

Ahora, tarde o temprano, Simón Guerra se vestirá con los colores del cuadro catalán como lo han hecho otros deportistas chilenos en este siglo: los futbolistas Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Claudio Bravo, además de Marco Oneto en el balonmano. “Son puros cracks, no podría decidirme por uno. Hablé con Marco Oneto, es muy cercano a mi y se puso muy contento por mi traspaso. Son puros animales, gente que es digna de admirar para cualquier deportista” sentenció el voleibolista, quien aguarda por ser otro deportista nacional con el ADN culé.