Deportista chilena contó cómo vive hace dos meses en instalaciones del Centro de Alto Rendimiento

Con el deporte chileno prácticamente paralizado, hay un reducido grupo de integrantes del Team Chile que pueden utilizar instalaciones aptas, pero de dicho lugar no pueden salir. Se trata de los 13 deportistas que, hace más de dos meses, se han mantenido entrenando y viviendo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento.

Una que ha tenido que pasar la cuarentena en el CAR es la patinadora Romina Pérez, quien en diálogo con ADN TOP KIA hace un positivo balance de lo vivido hasta ahora. “Ahora estamos super bien. Las primeras semanas nos costó mucho, por estar lejos de la familia o estar con tanta incertidumbre. Llevamos más de dos meses encerrados. No podemos salir y nadie puede entrar. No nos han hecho controles por el coronavirus. Hemos manejado super bien todo aqui”, señaló la oriunda de Puente Alto.

Tanto ella como los restantes 12 deportistas se han debido adaptar a una serie de restricciones, tanto para la práctica deportiva como para las necesidades del día a día. “El gimnasio está abierto hasta las 2 de la tarde, como todas las otras instalaciones. Hay muy poquitas personas trabajando en el CAR. Luego de eso está todo cerrado. Nos dejan dispensadores con alcohol para, cuando terminemos de ocupar las máquinas, desinfectar nosotros mismos. Hay alcohol gel por todos lados“, profundiza.

¿Y cómo lo hacen con las compras de insumos, o cómo se ordenan para las comidas? “Nos mandaron dos cocineros por turnos. Se van a las 3, nos hacen desayuno y almuerzo, y nos dejan lista la cena. Para los alimentos o cosas extra, una vez por semana alguien va por nosotros al supermercado o a la farmacia. Cada uno hace su lista y le depositamos”.

En el caso particular de Romina Pérez, ha debido lidiar con el proceso de recuperación de una lesión a la rodilla izquierda. “Estar lejos de la familia es lo mas dificil. Acá estamos con mas gente, pero no se compara con estar con la familia. Menos en momentos complicados, cuando uno se siente super solo. En momentos difíciles yo hablo con mis hermanos en persona, no por teléfono. Si necesito un abrazo de mi hermano, va y me lo da. Y ahora no se puede”, cerró la deportista nacional, parte de este “selecto” grupo de huéspedes del Centro de Alto Rendimiento.