La sorprendente confesión de Michael Jordan: “Los Bulls eran un circo de cocaína y marihuana”

La serie The Last Dance, que cuenta la historia de Michael Jordan con los Chicago Bulls entre 1997 y 1998, lanzó una sorprendente revelación del famoso basquetbolista estadounidense, cuando aún no era figura del elenco de la NBA.

Jordan sorprendió al confesar que “cuando llegué, los veteranos del equipo hacían cosas que nunca había visto: fumaban marihuana y tomaban cocaína“.

En esa línea, añadió: “Una vez, durante la pretemporada, estuve en el hotel buscando a mis compañeros y comenzando a tocar todas las puertas hasta que llegué a una donde pude escuchar a alguien decir ‘shhhh’. Entonces oí una voz que preguntaba: ‘¿Quién es?’. Y dijeron:’Dios, es el novato en solitario‘”.

Finalmente, el exjugador indicó: “Cuando abrieron la puerta pude ver a todo el equipo ahí adentro. Tenían líneas de cocaína por todas las partes, pipas de marihuana y había mujeres (…) Era un verdadero circo. Entonces, dije: ‘Me voy, si alguien viene al cuarto ahora mismo yo también sería culpable de esto”