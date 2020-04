Ginóbili ante la crisis del Covid-19 en EEUU: “Tengo miedo a la rebeldía del proletariado”

Reside en Estados Unidos y sabe lo que se vive en el país con los peores registros ante la pandemia. El retirado basquetbolista argentino Emanuel Ginóbili analizó la actualidad del gigante norteamericano.

“Tengo miedo a la rebeldía del proletariado cuando no tenga para comer. No sé qué es lo que pueda llegar a pasar, porque hay un 25% de chicos que no saben si van a comer la próxima comida”, dijo el exdeportista.

El trasandino agregó en dialogo con el podcast Hola, qué tal, cómo estás que “ahora se sumarán más de siete millones de desocupados. La verdad es que no sé qué es lo que pueda llegar a pasar“.

El ex San Antonio Spurs también se refirió a su vida, comentando que disfruta de “otras cosas de la vida, como ayudar a mis hijos en el colegio o comer lo que se me ocurra. No extraño para nada esa contaminación“.