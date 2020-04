Ahumada por denuncias de doping: Los que hablan de estos temas no le hacen bien al ciclismo

Denisse Ahumada, deportista nacional que compite en el ciclismo de ruta conversó junto a ADN TOP sobre su cuarentena y cómo ha lidiado estos días en su casa sin poder salir a entrenar.

La chilena aseguró que ha sido difícil, pero ha tomado medidas que la ayudan a llevar el entrenamiento de la mejor forma. “Ha sido bien complicado porque se vienen todos los planes y las competencias abajo, pero siempre buscando el lado bueno: volver a estar con tu familia y buscar una manera entretenida de seguir entrenando. En Hualañé no hay ningún caso positivo, es de las pocas comunas que quedan en la región en ese estado. Igual no salgo a la calle, utilizo el rodillo para entrenar y algunas veces en la semana me voy al cerro. Allá hago la preparación física, buscando piedras de gran o mediano tamaño, ahí me voy adaptando”.

Sobre su regreso a la actividad luego de haber sido sancionada por 4 años por dopaje luego que se le descubriera posesión de CERA y EPO en 2017, manifestó su conformidad por cómo se resolvió todo. “Fue un tema bastante injusto, del cual pude salir bien. Me alegro mucho de volver a estar en la ruta después de tanta injusticia que se ha vivido en el ciclismo chileno. Volví esperando buscar resultados lo mas pronto posible para recuperar mi posición. Fue un buen año el 2019 y pude lograr buscar una posición y lograr más cosas de lo que esperaba este año”.

Sobre las denuncias públicas sobre el dopaje en el ciclismo chileno, Ahumada se quiso marginar de la polémica. “Las personas que refieren de ese tema a los medios no son personas que le hacen bien al ciclismo. No soy mucho de entrar en polémica y no me gusta hablar mucho del tema. Me gusta compartir las experiencias sobre la bicicleta. No me gusta hablar mal de nadie, solo me refiero a la competencia y mis proyecciones”

La ciclista de ruta debía competir con Aranza Villalón en el Panamericano específico de Ruta que se iba a disputar a fines de abril en San Juan, para definir quién sería electa como la representante del Team Chile. Sin embargo manifestó sentirse confiada de participar en los JJOO de Tokio. “A mi nunca me han dicho nada de algún selectivo de ruta. Para mi la planificación sigue igual. No tengo dudas de mi posición y los entrenamientos van claros para Tokio 2021. Me gané el cupo en la ruta. Los entrenamientos siguen tal cual. No he tenido novedades del Comité Olímpico de Chile, pero desde antes de la pandemia seguían las cosas bien claras. Estoy trabajando con mucha fuerza y seguridad, esperando el día de competir en Tokio”.