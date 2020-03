Francisca Crovetto en medio de su cuarentena preventiva: “Tenemos que seguir siendo mucho más estrictos”

Francisca Crovetto, deportista nacional se vio envuelta en una polémica con el ministro de salud Jaime Mañalich por unas declaraciones en su llegada a Chile.

La chilena aseguró que tras arribar al país y ver tan poco control en el aeropuerto por el tema del coronavirus, perfectamente podría haberse tomado un café. En conversación con ADN, aseguró que lo dijo para concientizar a las autoridades. “Mis declaraciones tenían que ver que yo podría haber ido a tomar un café si hubiese querido. Porque nadie controle eso. Pero es tarea de todos prevenir y que la curva no sea exponencial para que no nos enfermos todos juntos. Pero aquí la primera responsabilidad es del Estado representado en el ministro de Salud. Mi única intención era constatarlo, mostrárselo a las autoridades para que no siga pasando”.

Ahora, Crovetto se encuentra realizando una cuarentena preventiva en su departamento. “Había escuchado que teníamos que hacer una cuarentena. Como familia tomado la decisión que mi novio se fuera de la casa y me dejara todo preparado para llegar a recluirme aquí”.

De todas formas, confesó que a su juicio, “Tenemos que seguir siendo mucho más estrictos”.