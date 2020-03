Francisca Crovetto permanecerá 14 días en cuarentena tras regresar a Chile desde Italia

Tras diversas dificultades para regresar a Chile, finalmente la deportista Francisca Crovetto arribó este viernes al país desde Roma, ciudad en la que realizaba su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizarán este año. Sin embargo, al ser Italia uno de los países más afectados por el brote de coronavirus, la tiradora al vuelo deberá permanecer en cuarentena tras su regreso.

En conversación con LUN, Crovetto explicó que llegó el domingo pasado al país europeo y su plan era permanecer hasta el 19 de marzo. “Pero el miércoles se provocó el bloqueo total. Se cerraron todos los servicios, para salir había que tener una certificación, estaban los militares en las calles incentivando a la gente a que se quedara en sus casas. Ya no se podía seguir yendo al club de tiro a entrenar, uno se arriesgaba a multas“, relató.

Mediante diversas gestiones del Ministerio del Deporte, de la Federación de Tiro al Vuelo y del Comité Olímpico, la deportista pudo regresar a Chile. Sin embargo, y pese a no presentar sintomatología, tendrá que cumplir con el aislamiento de 14 días, sin tener contacto con nadie.

“Yo vivo con mi pololo y él se fue a la casa de un amigo por lo menos por 10 días. Voy a estar sola estas dos semanas (…) No puedo ir al gimnasio, no puedo hacer nada. Entrenarme en la casa, sí, porque no hay nadie más“, señaló Crovetto.

Mientras espera la autorización para volver a entrenar en exteriores, la tiradora tendrá que buscar otros panoramas, como ver Netflix. “A mí no me hace ninguna gracia quedarme en la casa encerrada, pero entiendo que esta es una precaución que hay que tomar por el bien de todos“, reflexionó.