La Fórmula 1 junto a la FIA cancelaron el Gran Premio de Australia por el coronavirus

Siguen las cancelaciones deportivas a lo largo del mundo debido a la enfermedad que por estos días se he tornado un verdadero dolor de cabeza para la mayor parte del orbe: el coronavirus COVID-19.

Una de estas suspensiones se dio en la Fórmula 1, debido a que junto a la FIA determinaron cancelar el Gran Premio de Australia por esta enfermedad.

“La Fórmula 1 y la FIA, con el pleno apoyo de la Australian Grand Prix Corporation (AGPC), han tomado la decisión de que se cancele toda la actividad de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Australia“, sostuvieron en redes sociales.

Formula 1 and the FIA, with the full support of the Australian Grand Prix Corporation (AGPC), have taken the decision that all Formula 1 activity for the Australian Grand Prix is cancelled pic.twitter.com/rHbc7hlNvH

— Formula 1 (@F1) March 12, 2020