Velorio de alto riesgo atemoriza a vecinos de San Ramón: van cuatro días con denuncias de casas baleadas y desórdenes

El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, “clamó” ayuda el viernes, cuando ya la carpa por la muerte de Camilo, un joven que murió tras ser acribillado en su automóvil mientras se movía en el límite entre El Bosque y La Pintana. Toro escribió:

Indignación y rabia al ver como el Narco se apodera de la calle en la población La Bandera, San Ramón, para velar a uno de los suyos, 3 días de fuegos artificiales, música y balaceras, mientras los vecinos horrorizados.

Clamo 🙏 ayuda, no tenemos cómo controlar esto !! pic.twitter.com/Xm7in6mNAb — Gustavo Toro – San Ramón (@GustavoToroSR) November 24, 2023

Los violentos rituales fúnebres se han extendido hasta este lunes. A tal punto ha llegado la preocupación y afectación de los vecinos que incluso algunos compartieron con ADN imágenes de proyectiles entrando a sus hogares.

Los deudos del Camilo instalaron mesas, sillas e incluso bebidas alcohólicas. Según contó Toro a Contigo en la mañana, de Chilevisión, la madrugada del lunes cerca de 50 personas se enfrentaron con armas de fuego a Carabineros, los que se acercaron para intentar despejar la calle Pedro Aguirre Cerda, esquina Goycolea.

“(El corte de calle) no está autorizado. Lo repudiamos desde la municipalidad porque no representa el sentir de los vecinos ni de la gente trabajadora y esforzada que son los sanramoninos”, dijo el alcalde antes de hacer un diagnóstico mayor: “Demuestra que el Estado, de una u otra manera, fracasa. Demuestra que no tenemos las fuerzas para combatir el narco ni el crimen organizado”.

La máxima autoridad comunal reveló que el cuerpo del joven fue entregado el domingo, que los familiares del difunto incluso trabajaron en la municipalidad y que “tienen armamento de guerra”: “(Carabineros) ha tratado de actuar, han sido repelidos con armamento y se han tenido que replegar”.

Vecinos

A cerca de 1.5 kilómetros del lugar del velorio, un vecino de la comuna relató que una bala entró a su casa: “A las 00:00 sentí un golpe en la casa. Había una bala en el piso, al lado de la silla donde él come. Me levanto, miro, veo la bala y el agujero que dejó, que pasó las planchas del techo. Mi hijo tiene un año y 2 meses. En la casa estaba mi señora, todos acostados. Tengo como evidencia la bala, que atravesó el techo”.

Otra vecina denunció: “Arrancando de balazos, de bombas. El alcalde brilla por su ausencia; él no está, solo cuando hay tele. Estamos horrible de mal. No se puede salir ni puedo mandar a mis hijos a la escuela. Mi hijo, en silla de ruedas, en el suelo, horrible. Taparle los oídos, cantarles canciones para que escuche”