El conductor de un automóvil fue baleado en al menos tres oportunidades, durante la noche del lunes, en Santiago Centro, en la región Metropolitana.

Fueron vecinos en los alrededores de la esquina de Copiapó con Portugal los que alertaron a Carabineros de haber escuchado varios disparos. Luego, transeúntes vieron a la víctima, un hombre de 30 años, que se encontraba herido por impactos de bala afuera de un automóvil BMW.

Testigos y cámaras de televigilancia del radio donde ocurrió el ataque mostraron que fue un vehículo tipo station wagon el que lo habría interceptado y disparado en la mano, el tórax y el brazo. Una de las hipótesis que indaga la policía uniformada es la de un posible asalto.

La teniente Pricilla Pavez, de la Prefectura Central Metropolitana de Carabineros, señaló el móvil del ataque forma parte de la investigación. Por lo pronto, trascendió que la víctima habría forcejeado con quien le disparó, que se encuentra grave, pero fuera de riesgo vital: “El vehículo en el cual se trasladaba la víctima no mantiene encargo. Se logra establecer que la víctima es de sexo masculino, de 30 años, que tiene una lesión por impacto balístico en el brazo, la mano derecha y en el pecho, no mantiene antecedentes penales. Del vehículo que participa en el delito, el station wagon rojo, no se mantiene más antecedentes y es materia de investigación”.