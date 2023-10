Detienen a sujetos que simularon falla mecánica para asaltar: así es el nuevo modus operandi que incluso afecto a “El Flaco”

Este lunes, tres sujetos fueron detenidos por Carabineros de la 4ª Comisaría Concón, en la región de Valparaíso, tras sorprenderlos con diversos objetos que habrían sido robados previamente a una mujer.

Conforme a las primeras indagaciones se estableció que uno de imputados habría distraído a la afectada, una ciudadana alemana, señalándole que mantenía un desperfecto mecánico en su auto.

Dicha acción habría sido aprovechada por un segundo sujeto para sustraer las distintas especies que la víctima mantenían en su vehículo, mientras que un tercero los esperaba en otro automóvil para huir rápidamente del lugar.

Tras tomar conocimiento del hecho, Carabineros de la SIP realizaron un seguimiento controlado, logrando la recuperación de las especies. En cuanto a los detenidos, dos de ellos mantienen diversos antecedentes y pasarán a control de detención esta jornada. El vehículo incautado junto al inhibidor de señal fue remitido a Fiscalía mediante una cadena de custodia.

Cuatro sujetos desde arbustos…

Este caso destaca por presentar las mismas características de otros hechos delictivos registrados en el país, los cuales dejarían entrever un nuevo modus operandi por parte de delincuentes para cometer delitos en rutas.

Es más, el domingo pasado el humorista nacional, Paul Vásquez, “El Flaco”, fue víctima de un ilícito de estas características, en donde él, su esposa y representante fueron violentamente golpeados en plena Ruta 78.

De acuerdo a lo señalado por Carabineros, todo se dio cuando el ex Dinamita Show detuvo su vehículo para ayudar a otro conductor cuyo automóvil aparentemente había golpeado una barricada.

Cuando “El Flaco” bajó de su vehículo, cuatro individuos aparecieron de entre los arbustos. Estos agresores atacaron violentamente a Vásquez y le robaron sus pertenencias y le arrebataron su automóvil.

“Una emboscada”

“Esto fue una emboscada, había unas barricadas, unos palos. Salto por arriba de la barricada, se me prende el tablero señalando que yo tenía un panne, me bajo a revisar”, expresó el humorista a Radio ADN.

“En eso pasa otro vehículo que queda en panne. Me bajo a prestarle ayuda y de repente de los matorrales salen hueones y ahí golpean a mi señora, disparan al aire. Pensé que me habían matado a mi señora y a mi asistente. Estaban en el suelo, la golpeaban, y tenía impotencia de no poder defenderla”, agregó “El Flaco” respecto al robo que fue víctima.