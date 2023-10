“Pensé que habían matado a mi señora”: Paul Vásquez, “El Flaco”, relata brutal asalto que protagonizó en la Ruta 78

La tarde de este domingo, el comediante nacional Paul Vasquez, “El Flaco”, entregó detalles del violento asalto que vivió junto a su esposa y representante en la Ruta 78, en donde cuatro sujetos le propinaron a las víctimas una agresiva golpiza.

De acuerdo a lo señalado por Carabineros, todo se dio cuando el humorista detuvo su vehículo para ayudar a otro conductor cuyo automóvil aparentemente había golpeado una barricada.

Cuando la víctima bajó de su vehículo, cuatro individuos aparecieron de entre los arbustos. Estos agresores atacaron violentamente a “El Flaco” y le robaron sus pertenencias y le arrebataron su automóvil.

La teniente Soraya Leiva, de la 24ª Comisaría de Melipilla, detalló este caso: “(Paul Vásquez) se detiene a un costado de la autopista para brindar ayuda a un conductor, quien habría resultado con daño en una barricada que se encontraba en la pista. Al descender de este, la víctima fue abordado por cuatro sujetos que salen desde los arbustos. Lo agreden, sustraen su vehículo particular y sus especies”.

“Esto fue una emboscada”

Tras el hecho, Radio ADN conversó con el humorista, quien relató los violentos hechos que lo afectaron a él, a su esposa y representante esta madrugada.

“Esto fue una emboscada, había unas barricadas, unos palos. Salto por arriba de la barricada, se me prende el tablero señalando que yo tenía un panne, me bajo a revisar”, expresó el humorista.

“En eso pasa otro vehículo que queda en panne. Me bajo a prestarle ayuda y de repente de los matorrales salen hueones y ahí golpean a mi señora, disparan al aire. Pensé que me habían matado a mi señora y a mi asistente. Estaban en el suelo, la golpeaban, y tenía impotencia de no poder defenderla”, agregó el comediante.

En tanto, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Melipilla, organismo que ordenó a las fuerzas especializadas de Carabineros llevar a cabo las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los agresores y recuperar los objetos robados. Ninguna de las víctimas resultó con lesiones graves ni con riesgo vital.