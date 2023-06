“Ya no nos quedan dudas sobre lo que pasó”: Podcast sobre Anna Cook promete resolver el misterio de su muerte

La muerte de Anna Cook ha generado muchísimas interrogantes desde que ocurrió. Tantas que, hasta el día de hoy, su familia sigue luchando por respuestas y justicia.

Es que el fallecimiento de la DJ, ocurrido el 2 de agosto del 2017, conmovió y tocó una fibra muy profunda en el periodista Rodrigo Fluxá.

A tal punto que el comunicador decidió investigar el deceso, con la primera intención de publicarlo como un libro, y que ahora se estrenará este miércoles 7 de junio en formato podcast a través de la plataforma de Podium.

Un trabajo en el que no está solo, ya que para este cometido el comunicador trabajó junto a Valentina Millán y Sebastián Palma, bajo el único objetivo de poder responder su pregunta principal: “¿Quién mató a Anna Cook?”.

Anna Cook y su historia

Así, en una entrega de once episodios, Fluxá aseguró a La Tercera que “hay material, información que no tiene la fiscalía”.

Y agregó que “nosotros creemos que se responde la pregunta del podcast. Y a la fiscalía le corresponderá hacer lo que haya que hacer con la información que da el trabajo. Nos hemos entrevistado con ellos varias veces. No hemos trabajado como independientes ni contrario a ellos. Nos hemos reunido tres o cuatro veces y saben también que hay nuevo material”.

El periodista manifestó que “lo presentamos y ya no es labor del equipo periodístico hacer lo que tenga que hacer el aparato judicial. Pero sí, obviamente la investigación fue larga y encontramos cosas que no sabía la mamá de Anna y cosas que no sabía la fiscalía. Eso nos da una visión más amplia, que es la que nos permite decir que ya no nos quedan dudas sobre lo que pasó”.

Recordemos que Anna Cook fue llevada ese día de agosto a la urgencia del Hospital El Salvador, desnuda y acompañada de un hombre. Ese hombre, de nombre Raúl Azócar, declaró que sufría de epilepsia, depresión y que consumía drogas, además de declarar que no sabía ni su nombre.

Una situación que no habría sido tal, ya que el sujeto era nada menos que el subarrendador de la casa donde vivía la joven, además de haber presentado a la DJ la noche anterior al deceso con Matías Troncoso, un amigo con el que habría estado compartiendo.

De hecho, las mayores sospechas de la madre de Anna Cook, que siempre ha sostenido que su hija fue asesinada, apuntan a estos dos hombres, puesto que “en el informe tanatológico hecho por el SML, se consigna la presencia de fluido seminal en la boca de la joven.¿El problema? Hace varios años que Anna era abiertamente lesbiana”, cierra LT.