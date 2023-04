Funerales de alto riesgo: Carabineros propone que sepulturas se realicen “como en pandemia”

En el habitual balance semanal de Carabineros, el general Enrique Monrás dedicó algunos minutos a analizar y proponer una alternativa a los funerales de alto riesgo, ya sea como el que obligó a detener las clases en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, al sur de la capital; aunque el ejemplo concreto que usó fue el del féretro que entró al Estadio Monumental, de Colo-Colo, en Macul.

Cabe recordar que furon alrededor de 100 personas las que llegaron hasta el recinto deportivo para despedir al “Guatón Carlos”, un reconocido hincha oriúndo de la población José María Caro, en Lo Espejo. El mismo evento terminó con el control de identidad de 60 asistentes y cuatro vehículos requisados por documentación vencida.

Dijo el general Monrás: “Lo que hacemos nosotros no es proteger el funeral, sino que ese funeral no le genere más problemas a la gente y el entorno. No hay hoy una medida legal, como la que usábamos en pandemia, que era que la persona salía del Servicio Médico Legal y se iba de inmediato al cementerio. A lo mejor habría que hacer un trabajo, sentarse a la mesa y ver si esas medidas que se usaron en alguna oportunidad hoy podrían tener algún resultado”.

El velorio del Guatón Carlos se hizo la noche del lunes y esta mañana de martes, en la población José María Caro. Según información de Carabineros, se escucharon disparos y fuegos artificiales. Además, hubo una detención: el sujeto tenía una orden de aprehensión pendiente.

Información policial

El general Monrás aseguró desconocer si el Club Social y Deportivo Colo-Colo sabía del funeral en honor a Carlos, pero que al menos “Carabineros no estaban avisados ni coordinados”.

“(El grupo) llega al estadio de Colo-Colo por puerta maratón y aparentemente, uno de los guardias abre el acceso y permite el ingreso del vehículo, además del ingreso de más 100 personas a la localidad Arica”, detalló el uniformado.