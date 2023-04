Investigan homicidio de joven en Renca: recibió ocho disparos

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indaga un violento crimen registrado la noche del sábado en la comuna de Renca.

Fue a eso de las 23:00 que sucedieron las cosas. La víctima, un hombre de nacionalidad chilena de 23 años, entraba al condominio en el que vivía en calle Miraflores, cuando dos desconocidos lo ultiman: en total, ocho disparos recibió, en la cabeza y el tórax. Todo, antes de que los responsables se dieran a la fuga en dirección desconocida.

Los familiares de la víctima lo trasladaron hasta el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Bicentenario, donde llegó fallecido producto de un tec severo.

El fallecido tenía antecedentes por robo con violencia y por porte ilegal de armas de fuego, información que no ha sido descartada como posible vínculo con su deceso.

Hugo Acevedo, subcomisario de la Brigada de Homicidios metropolitana, detalló: “De acuerdo a las primeras diligencias investigativas, es posible señalar que estas dos personas estaban abordo de un vehículo particular, al momento no identificado. Se encontraban en un sector hacia el oriente de avenida Miraflores, y no se puede descartar si lo estaban esperando o un posible asalto” .

Hasta la mañana de este domingo, nada se sabía de los autores del hecho.