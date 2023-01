Homicidio en San José de la Estrella: hombre muere tras ser atacado en discusión por balón de gas

Durante la madrugada de este sábado, se registró un nuevo homicidio en la capital, luego que un sujeto diera muerte a otro con un arma blanca, en el límite de las comunas de La Granja y La Florida.

Según información preliminar, este hecho ocurrió a eso de las 04 a.m., durante una celebración en un domicilio, ubicado en la intersección de San José de la Estrella con Bahía Catalina, en el sector de la Villa La Serena, donde el dueño de casa de 47 años, habría discutido con otra persona de 33 años, por una balón de gas.

En medio de la riña, el residente atacó con un arma blanca al invitado, hiriéndolo en el tórax. Tras esto, la víctima corrió a la calle, en donde falleció.

En tanto, el hermano de la víctima, expuso a ADN que el fatal hecho no se registró en el marco de una discusión. “Mi hermano no es un delincuente, no fue una discusión por un balón de gas, fue por otras razones que pasó esto. No es como están hablando”, señaló.

Funcionarios de Carabineros lograron detener al atacante, quien será puesto a disposición de la justicia.

En tanto, el Ministerio Público encargó al Laboratorio de Criminalística de la policía uniformada y al OS9 realizar pericias para esclarecer los hechos de este nuevo homicidio en la capital.