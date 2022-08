Un grupo de cuatro amigos fue asaltado y golpeado durante la noche del lunes en la intersección de Dardignac con Loreto, sector de Barrio Bellavista, comuna de Recoleta, hacia la zona norte de la capital.

Según señalaron las víctimas, los asaltantes utilizaron las armas de fuego que portaban para golpearlos y robarles.

Minutos más tarde, un grupo de carabineros que patrullaban la zona los auxilia e intenta detener a los antisociales. Sin embargo, estos últimos logran huir, no sin antes realizar disparos a la policía.

Diego, uno de los amigos del grupo, contó lo sucedido: “Yo me quedo un poco más allá, veo esta situación y me pregunté qué hago. Entonces vi esta piedra, se las tiré y uno de los tipos me apunta con un arma de fuego. Me escondí detrás de un árbol y en esa desesperación empiezo a gritar ayuda. Y en eso veo que venía justo carabineros. Si no hubieran estado, cag… todos. Y los tipos del auto tiran disparos: fueron varios, más de siete.

Horas después, el automóvil en el que se trasladaban los asaltantes fue encontrado en la comuna de Lo Espejo, al sur de la capital: se trataba de un vehículo con encargo por robo, el que había sido sustraído desde la zona oriente de la región Metropolitana.