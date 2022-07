Una llamada telefónica a Carabineros fingiendo pedir comida rápida terminó con la detención de un sujeto de 21 años, por el delito flagrante de violación en contexto de violencia intrafamiliar en la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió a eso de las 16:00 del lunes. La mujer, también de 21, contó que el autor del delito había sido su pareja por cuatro años y que hace cuatro meses que la relación se había terminado.

Según su retalo, se habían juntado a conversar cuando se le hizo tarde al imputado y se quedó a dormir. Tras el sueño, la violó.

Horas más tarde, ella llamó a Carabineros y simuló hacer el pedido de comida.

“Llame a Carabineros porque mi ex estaba acá y no se quería ir. Estaba de una forma agresiva. Él me violó. Pensé en decir sushi porque él no quería que llamara a Carabineros. Ese abuso se cometió ese mismo día. Le pedí que fuéramos a comprar algo para comer y ahí le dije que llamara a Carabineros”, contó este lunes a ADN.

Además, aseguró que tenía un comportamiento violento desde hace mucho tiempo. Y no solo él, sino también su familia.

“Sabía que ellos podían ayudarme. Creo que si hubiese avisado a Carabineros habría pasado a mayores. Tengo miedo, porque la familia igual es un poco violenta. Me están hablando, me dicen que les devuelva las cosas, que no tengo nada de él, que por qué estoy haciendo esto”, añadió después.

El mayor Gorka Verde, de la Prefectura Central Metropolitana, relató el procedimiento de que llevó a cabo el personal que llegó hasta el lugar:

“Llega personal de civil, sin ninguna identificación visual, como casaquillas que ocupan o chalecos antibalas, justamente para seguir con esta dinámica de la llamada telefónica de auxilio, coincidiendo con la solicitud que estaba comprando sushi. Vecinos del sector señalan dónde ocurría hecho, al parecer habían habido gritos de auxilio. Se grita a viva voz Carabineros para hacer notar la presencia del personal de uniforme. En ese momento, la víctima sale del domicilio y acude rápidamente a solicitar la ayuda de Carabineros y posteriormente se logra ingresar y lograr la detención”.