El robo de un vehículo mediante el método “encerrona” fue frustrado por un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) durante la noche del jueves en la comuna de San Bernardo, al sur de la región Metropolitana.

El delito ocurrió en la caletera de servicio de la Autopista Central, cerca de Calera de Tango, cuando cuatro sujetos abordo de otro automóvil se cruzan para intentar asaltar a la víctima: una mujer que iba acompañada de otra.

Al momento en que las afectadas eran intimidadas por dos de los antisociales, el detective aparece, le muestra la placa y comienza el intercambio de disparos.

La propia víctima relató lo sucedido: “Vengo aquí en la carretera y se me pasa un auto y se me cruza y me doy cuenta que me van a quitar el auto. Traté de dar marcha atrás, pero no pude. Eran cinco sujetos, uno me apuntaba a mi y justo había un ángel y aparece este policía que me muestra su placa y me dice: ‘Escóndete que van a empezar a disparar'”.

Dos de los ladrones pudieron ser capturados, uno de ellos herido a bala, quien fue trasladado hasta el hospital El Pino. Los otros dos involucrados huyeron.