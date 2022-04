Durante la noche del jueves un hombre en Puente Alto, comuna del suroriente de la capital, fue víctima del robo de su vehículo por el método del portonazo.

Según relató la víctima, el hecho ocurrió cuando llegaba a su casa: estaba estacionando su vehículo cuando otro automóvil llega con cuatro sujetos a bordo. Dos de ellos se bajaron, uno con un arma de fuego, lo que hizo que la víctima reaccionara y lanzara las llaves al antejardín.

La acción fue infructuosa: los antisociales dispararon dos veces al aire y entraron a buscar las llaves a la casa. Finalmente se hicieron con el medio de transporte.

Este fue el testimonio del afectado: “Yo tiré adentro las llaves, entró, me apuntó con el arma, hicieron dos disparos y se fueron con el auto. No se lo doy a nadie, terrible. Ahora me estoy poniendo más nervioso que endenante, cuando pasó esto. Ellos sabían que era necesario tener las llaves. El motor estaba andando. Se han metido a robar a la casa hartas veces, 10 o 12 veces. Siempre fueron cosas pequeñas, una bicicleta, un balón de gas, una cosa así. Ahora tocó el vehículo. No tenía ni seguro ni corta corriente”.

Por lo pronto, Carabineros revisa las cámaras de televigilancia del perímetro.