Portonazo frustrado se registró en San Bernardo: asaltantes no pudieron con el cortacorriente

Un robo frustrado del tipo portonazo ocurrió la noche del jueves en calle Santa Filomena, en la villa Estación de Nos, en la comuna de San Bernardo, al sur de la capital.

Una mujer llegaba a su hogar cuando un auto rojo, con cuatro sujetos armados, se le cruzó. Los desconocidos rompieron una de las ventanas de la camioneta, robaron la cartera, el celular y algunas joyas, y finalmente, cuando querían llevarse el vehículo, se vieron enfrentados al efecto del cortacorriente.

Los asaltantes no pudieron poner en marcha el gran botín, por lo que regresaron al vehículo en el que llegaron y se retiraron del lugar.

La misma víctima en su testimonio señaló que los asaltantes serían menores de edad de no más de 18 años. “Estaba diciendo que me iba a matar. Me lo reiteró muchas veces. El otro tenía una especie de hacha o martillo grande con el que golpeaba el vidrio, diciéndome ‘bájate porque igual te vamos a matar’. En el vidrio izquierdo de atrás, otro golpeando el vidrio. Esto fue eterno, yo tocaba la bocina, salieron muchos vecinos, llegaron muchos autos. Como ellos estaban con el arma, el guardia sale a ver qué pasa y él lo apunta y le dice que lo va a matar y el guardia arranca”.

La víctima de este portonazo frustrado en San Bernardo no resultó con lesiones ni heridas, solo con la pérdida de algunos objetos personales.