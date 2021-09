Pareja fue víctima de violento portonazo en San Miguel: desconocidos los amenazaron con armas de fuego

Una pareja fue víctima de un violento asalto del tipo portonazo durante la noche del lunes en la comuna de San Miguel.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en Tercera Avenida con Primera Transversal, mientras las víctimas se encontraban estacionando.

Fue en ese instante donde aparecen tres desconocidos armados con pistolas y cuchillos, quienes se desplazaban en vehículo Mercedes Benz de alta gama.

La banda intimida al conductor, el cual acelera y choca con el auto de los antisociales. Finalmente le arrebataron el automóvil a la víctima, huyendo los implicados del lugar y realizando disparos al aire.

“El tipo que estaba al lado mío me puso una cuchilla y una pistola en la cabeza, me empezó a decir que me bajara. De los nervios apreté el acelerador y le pasé por encima al auto que tenían ellos. Rompí la puerta, y entre eso me bajé”, relató la víctima.

“Lo más terrible fue que cuando me devolví a buscar a mi polola ya no estaba, por suerte alcanzó a arrancar. Los vecinos empezaron a gritar y a alertar sobre la situación, pero nadie iba a hacer nada si andaban con pistolas y cuchillas”, agregó.

Posteriormente, los tres sujetos trataron de realizar otro portonazo en calle Santa Ester de San Miguel, pero el conductor pudo evitarlo. Finalmente, el vehículo fue abandonado en la comuna de La Florida.

