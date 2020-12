Vecinos denunciaron violento asalto en paradero de Quinta Normal: Más de 10 personas fueron encañonadas

Un violento hecho ocurrió durante horas de la tarde de este martes, aproximadamente a las 17:30 horas, en un paradero del transporte público ubicado en la intersección de calle Martínez de Rosas con avenida Matucana, en Quinta Normal, cuando dos sujetos descendieron de un vehículo en movimiento y con armas de fuego encañonaron a más de 10 personas personas que estaba esperando locomoción colectiva.

Las víctimas del robo, hombres y mujeres tuvieron que entregar sus pertenencias, celulares, billeteras y bolsos, al grupo de delincuentes que rápidamente se dieron a la fuga a bordo del automóvil que los esperaba, no sin antes lanzar un disparo al aire mientras todos quienes presenciaron la situación corrieron en distintas direcciones.

José, un auditor de ADN se encontraba realizando unas compras en el sector, justo al frente de aquel paradero, y presenció todo lo ocurrido. Nos comentó su preocupación e indignación, ya que se trataba de personas que venían del trabajo, y vio como en segundos los sujetos les arrebataron todos sus artículos.

“En la calle Martínez de Rosas, casi a llegar a Matucana, (había) 12 trabajadores esperando micro tras su salida de la pega, gente humilde, y de repente se detuvo un auto con cuatro individuos arriba, dos de ellos armados con pistola, y empiezan a quitarle todo a la gente que estaba en el paradero“, relató.

Estuvimos en el lugar, y fuera de micrófono, muchos vecinos nos entregaron su testimonio, pero por miedo no quisieron dar declaraciones. Un hombre que tiene hace años un negocio frente a al paradero comentó que se sienten abandonados. Afirmó que no hay presencia policial, tampoco de seguridad municipal.

“Carabineros no llega, por nada vienen, es muy raro que vengan. Me parece malo, pero uno ya está acostumbrado. Uno ha pedido (que vengan), pero no vienen no más. No tienen personal. No pienso nada de ellos, porque no actúan. No hacen la pega“, aseguró el locatario.

Al respecto, ADN se puso en contacto con Carabineros y comentaron que no existe denuncia por el hecho. De todas formas, afirman están recopilando los antecedentes del caso.

Por su parte, la encargada de seguridad de Quinta Normal, Yasna Ubal, afirmó que es fundamental avisar a la policía uniformada cuando acontece un ilícito de esa naturaleza.

“Nosotros no tenemos antecedentes al respecto ni facultades para combatir el tema de delito, pero desde nuestro rol preventivo estamos preocupados de la seguridad tanto de la comuna como de los paraderos. Llamamos así a la comunidad a denunciar ante Carabineros cualquier tipo de delito para que puedan investigar y combatir al respecto“, dijo la representante.

Por lo pronto, las policías deberán investigar este nuevo modus operandi de robos con intimidación en la vía pública. Se suma a otros ilícitos que han proliferado durante el último tiempo como los denominados “motochorros” o los “abordazos”, práctica bastante similar en que uno o más vehículos interceptan a una persona en plena vía pública para robarle sus pertenencias.