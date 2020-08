Defensoría de la Niñez llamó a no difundir video en el que niña muestra presunto abuso de su abuelo a través de TikTok

Durante esta jornada se viralizó a través de las redes sociales un registro de TikTok en el que aparece una niña junto a su abuelo, en lo que posiblemente se trataría de una denuncia por presunto abuso sexual.

Consultados por ADN, diversas autoridades confirmaron que se abrió una investigación para determinar la responsabilidad del adulto mayor por este supuesto ilícito.

De hecho, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) Metropolitana de la PDI realiza las diligencias, aunque los detalles están en reserva.

Fuentes de la Fiscalía Metropolitana Occidente señalaron a su vez que el video que subió la niña a través de la red social provendría de un domicilio en Maipú. Sin embargo, y con el avance de las horas, se estableció que existía una denuncia previa por parte de familiares de esta menor, por un presunto abuso de este mismo sujeto, pero en la comuna de Santiago.

A través de declaraciones a ADN, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, hizo un fuerte llamado a no compartir más este video, tras haber tomado el caso luego de recibir numerosas denuncias ciudadanas.

“Registramos la información, tomé contacto con la Brisexme en razón de información que me fuera proporcionada por el Ministerio Público y de esa manera pudimos constatar que ya existía una causa en investigación que se lleva en la Fiscalía de Maipú y que se había instruido por el fiscal a cargo las diligencias y la protección de las víctimas”, detalló la abogada.

Agregó que “me parece pertinente hacer un llamado a la debida atención de evitar difundir ese tipo de videos o manifestaciones que dan cuenta de delitos de esa naturaleza. Entendemos la intención de la gente de procurar que se aborde por las instituciones responsables, pero preferimos que aquello se haga de manera interna, ya sea con el Ministerio Público, directamente con las policías o con la Defensoría de la Niñez. Pero evitar la difusión pública, que genera una exposición indebida de las víctimas y una revictimización que nadie quiere“.

Por favor, no sigan difundiendo lo del abuso d tiktok, lo estamos viendo, no seguir exponiendo a la víctima, gracias🙏como hemos pedido, en casos así informar internamente a @defensorianinez xq difusión pública es una forma de exposición a la víctima q no procede, gracias

— Patty Muñoz García (@Pa__tty) August 18, 2020