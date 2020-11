“Delivery de humor”: Dino Gordillo se reinventa con emprendimiento de productos del mar y un nuevo show

“Delivery de humor” es el nombre del nuevo espectáculo que propone Dino Gordillo a través del streaming, y con el humor clásico al que nos tiene acostumbrados hace décadas. Una idea que surgió, justamente, al adentrarse en ese negocio.

“Como estoy con la familia en otro delivery, en una empresa de productos congelados, mucha gente me pide y me exige hacer algo, porque echan de menos el humor de la infancia, el humor de la familia, el humor que yo hago”, expresó el comediante en Ciudadano ADN.

En ese nuevo emprendimiento, contó, “prefiero no ganar mucho, pero vender y vender bien. Que el cliente me compre mañana de nuevo y no que me diga que no está fresco”.

La rutina de su nuevo espectáculo, adelantó el comediante, “se trata de cómo me ha afectado este encierro con los niños, y unas pildoritas con lo que ha pasado. Todos conocen mi trabajo. Vivimos en un país tan sensible, no podemos decir nada hoy en día porque o te demandan o te destruyen en las redes sociales. Prefiero hacer lo mío, tranquilito, en lo cual me divierto y me entretengo”.

El show sigue el clásico modelo de Gordillo, basado en el humor familiar, incluyendo a los propios miembros de su familia, como sus seis hijos. “A ellos les dio el coronavirus hace 8 años, se infectaron hace 8 años, porque todavía no se van de la casa. Sin embargo, le baja el peso a la enfermedad. “La influenza ha matado más gente, si lo analizas. Tienes que cuidarte. Si eres responsable no te va a pasar nada. Lo más feliz es que no he visto a mi suegra en ocho meses”.

A comienzos de enero, Gordillo vivió serios problemas de salud. Se le reventó la aorta, estuvo desahuciado y pasó 15 días en la UTI, “pero volvimos. Me queda para rato. Lo único fue cuando me llegó la cuenta de la clínica. Salía más barato haberme muerto”. Por eso, decidió irse al campo durante los meses en cuarentena, para recuperarse, y se reinventó. “Estoy hasta de cocinero, todos los fines de semana preparo paella. Me encanta cocinar. Me enseñó Javier Pascual, que en paz descanse”.

“Nunca me he creído el cuento del artista. Soy bueno para la talla, para la puteada”, confiesa el artista, que cuando estuvo hospitalizado recibió más de 5.000 mensajes de WhatsApp, “y hasta el día de hoy no los contesto todos. Apareció una señora a la que hace años yo le había regalado su dentadura. Por eso tomé este desafío, para esa gente”.

“Delivery de humor” tendrá una única función este sábado 21 de noviembre a las 22:00 horas, y las entradas ya están a la venta a través del sistema Dale Ticket.