“NDA”: Billie Eilish anuncia nuevo single para este 9 de julio

La cantante y compositora estadounidense Billie Eilish anunció un nuevo single para el próximo viernes 9 de julio.

Mediante una publicación a través de sus redes sociales, Billie Eilish detalló que el nombre de su single es “NDA” y será parte del disco “Happier Than Ever”, el cual llegaría el 30 de julio.

“NDA” será la quinta canción de adelanto que la artista compartirá antes del lanzamiento de su segundo largaduración, el cual viene a suceder al exitoso “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, publicado el 29 de marzo de 2019.

Los otros sencillos del segundo LP de Billie Eilish fueron “Your Power”, “Lost Cause”, “My Future”, y “Therefore I am”, las dos últimas publicadas en 2020.

Billie Eilish sobre su primer disco: “Odié grabarlo”

Pese al gran éxito de su primer álbum, Eilish recientemente confesó que no disfrutó mucho del proceso de grabación.

“Odié grabarlo. Literalmente lo odié. Hubiese preferido hacer cualquier otra cosa. Recuerdo incluso haber pensado sobre cómo no habría manera de que pudiera volver a grabar otra cosa”, aseguró la mujer detrás del megahit “Bad Guy” en una entrevista con la prestigiosa revista Rolling Stone.