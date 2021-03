Músico de Mumford & Sons anunció que dejará la banda tras elogiar a periodista de la extrema derecha

El banjista de Mumfords and Sons, Winston Marshall, anunció que dejará la banda por un tiempo para reflexionar sobre sus prejuicios.

La decisión la tomó luego de que fuera duramente criticada por elogiar al periodista Andy Ngo, quien está vinculado a la extrema derecha estadounidense.

En ese entonces, el músico lo felicitó por su “importante libro” y por ser un “hombre valiente”.

Tras las críticas que recibió, y que repercutieron en la banda, Marshall reveló que dejará a sus compañeros para pensar y reflexionar.

“En los últimos días he entendido mejor el dolor que me causa el libro que defendí. No solo he ofendido a muchas personas que no conozco, sino a muchas personas cercanas a mí, incluidos mis compañeros de banda, y lo siento mucho. Como resultado de mis acciones, me apartaré de la banda para examinar mis prejuicios ”, dijo.

“Por ahora, sepan que me he dado cuenta de que mis cumplidos tienen el potencial de ser vistos como una defensa de un comportamiento de odio. Lo siento, esta no era mi intención en absoluto”, agregó.

Es importante mencionar que Ngo ha sido acusado de asociarse con grupos de extrema derecha como los Proud Boys, a los que describe como “una fraternidad pro-Trump”.