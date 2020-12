LP: “Los fans son el espejo en el que me miro para decirme ‘¿Estoy haciendo esto bien?’”

Con letras escritas para artistas como Cher, Rihanna y Rita Ora, el nombre de Laura Pergolizzi era conocido en la industria musical. Pero fue en 2016 con “Lost On You” que su faceta como cantante estalló. Desde entonces prefiere que la llamen simplemente LP.

Si bien reside en Los Ángeles, California, la estadounidense ha preparado su próximo álbum, el sucesor de “Heart To Mouth”, en San José del Cabo, México.

“Fuimos para allá y armamos un estudio en una habitación del hotel porque necesito salir de mi entorno. Así es como me gusta escribir. Normalmente, en un lugar que nunca he estado o que me gusta y no es mi casa”, dijo a ADN.

Ya presentó “The One That You Love”, un tema en que, según contó en esta conversación, algo tuvo que ver el cantante de rancheras del restorán del lugar. También “How Low Can You Go”, donde opta por un ritmo distinto porque “este disco tiene muchos giros y vueltas”.

A pesar de los números que registran sus canciones en Spotify y videos en YouTube, a LP le cuesta creerse el cuento de una cantante famosa. Aun así tiene claro el rol que cumplen sus fanáticos en esta carrera.

“Ellos son importantes para mí porque son el espejo en el que me miro para decirme ‘¿Estoy haciendo esto bien?’, ‘¿Eres feliz?’. Y así es con todo”, comentó.

Nuestro país está en la memoria de la artista debido a que su debut incluyó dos conciertos en el Teatro La Cúpula la jornada del 13 de octubre de 2019. Uno a las 17 y el otro a las 21 horas.

“Recuerdo que estaba usando un chaleco que me encanta y pensé ‘Me voy a cambiar la camisa de abajo para el segundo show’. Ese fue mi gran cambio. Es la única manera que supe las diferencias de los conciertos”, contó.

De no ser por la pandemia, la artista habría regresado a Chile en marzo de 2020 como parte de Lollapalooza, con una presentación en el festival y un sideshow en el Teatro Caupolicán.

Al respecto, dijo que la cancelación del evento musical “es una de las peores partes del año. Debo ser honesta”, agregando que retomará esos planes “supongo, en noviembre de 2021”.