Benjamín Walker y “Octubre”: “Recoge el sentimiento de la gesta colectiva”

Un filtro de Instagram con la palabra “Apruebo” fue parte de la campaña de “Octubre”, el sencillo más reciente de Benjamín Walker y que en el contexto del plebiscito de este 25 de octubre ha sido utilizado por varios usuarios de la red social.

El cantante dijo a ADN que el tema “está pasado a Apruebo” y que le resultó “muy emocionante ver que la gente ha musicalizado este momento tan personal, tan potente y tan histórico con esta canción de fondo”.

Paloma Mami fue una de las que se sumó a la invitación. Al respecto, Walker contó que “varios fans de ella me mandaron por interno la historia y me contaron que no se había referido al plebiscito. Entonces, encontré chistoso que su forma de manifestarse haya sido a través del filtro y la canción sonando”.

Ver esta publicación en Instagram #Apruebo 🇨🇱 Una publicación compartida por Paloma Mami Chile (@palomamami_chile) el 25 de Oct de 2020 a las 11:30 PDT

“Es una canción que recoge el sentimiento de la gesta colectiva. Y lo que a mí me emociona del estallido social es ver una generación que deja de hacer lo que estaba haciendo para expresar creaciones artísticas de todas las disciplinas en pos de una causa común”, explicó.

En ese sentido, Walker destacó los coros del dúo argentino Perotá Chingó, la producción de Javier Barría, el video realizado por Camila Grandi a partir de material enviado por el público, la portada de Luisa Rivera y el filtro de Instagram de Cristóbal de la Cuadra.

“Mi plan originalmente era sacar esta canción antes del plebiscito que iba a ser en abril. Nosotros la grabamos en febrero”, dijo, agregando que “fue bonito que las circunstancias se dieran y que se materializara con el plebiscito justamente un año después de que empezó todo esto”.

Consultado por la vinculación de su familia con la política, Walker comentó que para este plebiscito su núcleo comparte la misma opción, pero que también “siempre ha habido mucha apertura y mucho cariño para debatir y conversar las veces que no estamos de acuerdo”.