Taburete, la banda española que tocó en Chile el 18-O: “No entendíamos lo que pasaba”

Debido a su nominación al Latin Grammy a Mejor Álbum Pop/Rock por “Madame Ayahuasca”, en noviembre de 2019 el grupo Taburete viajó a Las Vegas. Sin embargo, sus integrantes no aparecieron en la ceremonia.

“Nos confundimos de sitio y no acabamos llegando al premio, pero verte ahí con todos esos artistas y tu grupo, no te lo crees. Es una experiencia única”, contó a ADN el guitarrista Antón Carreño.

Esta fue otra anécdota de sus viajes. Un mes antes, el 18 de octubre los españoles se encontraban en Chile en el marco de una gira por América Latina sin sospechar que un estallido social comenzaría en el país.

“Nos pilló completamente, no entendíamos nada de lo que pasaba”, dijo el vocalista Guillermo Bárcenas, quien fue advertido por su compañero que algo pasaba abajo del hotel ubicado cerca del Palacio de La Moneda.

“Me acuerdo antes de ir al concierto que bajé a por comida y antes de llegar al sitio me subí porque no me apetecía estar en la calle. Aluciné. Estaban ahí los antidisturbios enfrentados con la gente de las revueltas del metro”, contó Carreño.

“No había taxis ni podía entrar el coche para recogernos”, recordó el vocalista, teniendo que caminar por 40 minutos hasta el lugar del show, la Sala Metrónomo en el Barrio Bellavista. Como “habían lanzado gas pimienta, entonces, era complicado llegar con los ojos todos llorosos”.

Y agregó que “al día siguiente ya vimos cómo estaba todo y lo mejor que podíamos hacer era suspender el segundo concierto que teníamos para unirnos a la situación que estaban viviendo los chilenos y solidarizar con ellos”.

“La pena fue ir con tantas ganas a Chile, después de haber tocado otras veces, viendo que el público estaba creciendo y que esos dos conciertos que pudiéramos hacer, uno se hiciera a medias y el otro no se pudiera realizar. Fue una pena pero volveremos pronto en cuanto se pueda”, agregó el guitarrista.

Por estos días la banda prepara el lanzamiento de su cuarto disco de estudio, “La broma infinita”, del que ya se conocen los sencillos “2018: Odisea en el espacio” y “El último baile de Dunas Mitchell”.

“Las dos primeras han respondido muy bien la gente, están gustando mucho. Es un cambio en Taburete también porque es un disco diferente pero de momento todo lo que recibimos son buenas críticas”, dijo Bárcenas.